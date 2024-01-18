مصرع 4 اطفال و 3 نساء بقصف باكستاني .. ايران تطالب باكستان بتقديم ایضاح فوري

واستدعت الخارجية الايرانية القائم باعمال السفارة الباكستانية في طهران وابلغته احتجاجها الشديد على القصف الذي طال الاراضي الايرانية في محافظة سيستان وبلوشستان واودى بحياة 9 مدنيين هم رجلان وثلاث النساء واربعة اطفال.



وكانت باكستان قد شنت صباح اليوم الخميس هجمات على قرية حدودية بمحافظة سيستان وبلوشستان زاعمة بانها استهدفت مسلحين من البلوش .



هذا فيما اعلن مساعد محافظة سيستان وبلوجستان الايرانية (جنوبي شرق) للشؤون الأمنية والشرطية علي رضا مرحمتي، أن سبعة اشخاص غير ايرانيين لقوا مصرعهم بالقرب من الحدود الباكستانية الايرانية جراء الانفجار .