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الخميس 18 كانون الثاني 2024 ساعة 12:19

إيران تطلق مناورات واسعة لقوات الدفاع الجوي

إيران تطلق مناورات واسعة لقوات الدفاع الجوي
وأضاف رحيم زاده أنّ "المناورات ستقام على مساحة 600 كيلو متر من آبادان إلى تشابهار (جنوب غرب الى جنوب شرق إيران) لتشمل سواحل الخليج إلى مياه الخليج العماني".

وقال إنّ "عشرات الطائرات المسيرة والطائرات الحربية ستشارك في هذه المناورات ضمن الخطة المحددة لها من استهداف مناطق حساسة".

ومن جهة أخرى ضمن المناورات، ستقوم مجموعة من المنظومات الدفاعية الجديدة المتطورة والتي يكشف عنها للمرة الأولى بالتصدي لهذا الهجوم وردعه.

وتابع أنّ خطة المناورات تحاكي التهديدات المحتملة وتتضمن عمليات الرصد والكشف عنها وملاحقتها والتصدي لها، كما ستتقدم هذه المناورات تدريبات على الحرب الذكية وستكون واقعية وليست افتراضية.

وكان الجيش الإيراني أطلق في تشرين الأول/أكتوبر، مناورات مشتركة للطائرات المسيرة، بمشاركة ما يقارب 200 طائرة دون طيار، في المنطقة الجغرافية لإيران، من المياه الدافئة للخليج وبحر عمان في الجنوب، إلى شرق وغرب وشمال ووسط البلاد.

يذكر أن هذه المناورات تأتي في وقتٍ تشهد فيه المنطقة تصعيداً، وذلك بعد الهجمات الإرهابية على محافظة كرمان الإيرانية، والرد الإيراني بقصف مقر للموساد الإسرائيلي في أربيل، ومراكز تدريب للإرهابيين في إدلب.
رقم : 1109922
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