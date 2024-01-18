رئيس الطاقة الذرية: جميع مولدات الأشعة تُصنع في داخل البلاد

واشار اسلامي في حديث مع "ارنا" الى انضمام ايران الى مجموعة الدول الست التي تمتلك الخبرة الفنية لتحميل ينابيع الفاعلية الاشعاعية لمنظومات النشاط الاشعاعي في العالم قائلا ان الصناعة النووية اسهمت بفضل الله ورعايته وفي ظل الاجراءات التي اتخذت خلال هذه السنوات، في تغيير موقع البلاد من حيث المكانة العلمية والتكنولوجية وحولت ايران اليوم الى واحدة من الدول المميزة في العالم.



واضاف ان توسيع وتطبيق هذه التقنية في المجتمع يساعد على تحسين جودة حياة الناس موضحا ان هذا الامر وُضع على جدول اعمال مؤسسته.



وعن أنشطة شركة تطوير استخدامات الاشعة التابعة لمؤسسة الطاقة الذرية الايرانية قال اسلامي ان هذه الشركة تمكنت خلال هذه الفترة الوجيزة من تصميم وتصنيع جميع مولدات الاشعة اللازمة لتطوير استخدامات الاشعة وبالتالي تخطيطها وتنفيذها ضمن شبكة معرفية تاسيسا على الوثيقة الشاملة للبلاد.



يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اصبحت في الاونة الاخيرة ضمن الدول الست التي تمتلك الخبرة الفنية والتخصصية لتحميل ينابيع الفاعلية الاشعاعية لمنظومات الانشطة الاشعاعية في العالم.



وتستخدم منظومات الانشطة الاشعاعية لمكافحة الآفات الزراعية والغلال وتعقيم المستلزمات الطبية. ومن الاستخدامات الاخرى لهذه المنظومات هي زيادة عمر المحاصيل الزراعية ومكافة آفات الغلال والارز.