الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 كانون الثاني 2024 ساعة 12:59

رئيس الطاقة الذرية: جميع مولدات الأشعة تُصنع في داخل البلاد

رئيس الطاقة الذرية: جميع مولدات الأشعة تُصنع في داخل البلاد
واشار اسلامي في حديث مع "ارنا" الى انضمام ايران الى مجموعة الدول الست التي تمتلك الخبرة الفنية لتحميل ينابيع الفاعلية الاشعاعية لمنظومات النشاط الاشعاعي في العالم قائلا ان الصناعة النووية اسهمت بفضل الله ورعايته وفي ظل الاجراءات التي اتخذت خلال هذه السنوات، في تغيير موقع البلاد من حيث المكانة العلمية والتكنولوجية وحولت ايران اليوم الى واحدة من الدول المميزة في العالم.

واضاف ان توسيع وتطبيق هذه التقنية في المجتمع يساعد على تحسين جودة حياة الناس موضحا ان هذا الامر وُضع على جدول اعمال مؤسسته.

وعن أنشطة شركة تطوير استخدامات الاشعة التابعة لمؤسسة الطاقة الذرية الايرانية قال اسلامي ان هذه الشركة تمكنت خلال هذه الفترة الوجيزة من تصميم وتصنيع جميع مولدات الاشعة اللازمة لتطوير استخدامات الاشعة وبالتالي تخطيطها وتنفيذها ضمن شبكة معرفية تاسيسا على الوثيقة الشاملة للبلاد.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اصبحت في الاونة الاخيرة ضمن الدول الست التي تمتلك الخبرة الفنية والتخصصية لتحميل ينابيع الفاعلية الاشعاعية لمنظومات الانشطة الاشعاعية في العالم.

وتستخدم منظومات الانشطة الاشعاعية لمكافحة الآفات الزراعية والغلال وتعقيم المستلزمات الطبية. ومن الاستخدامات  الاخرى لهذه المنظومات هي زيادة عمر المحاصيل الزراعية ومكافة آفات الغلال والارز.
رقم : 1109939
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تطلق مناورات واسعة لقوات الدفاع الجوي
إيران تطلق مناورات واسعة لقوات الدفاع الجوي
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
18 كانون الثاني 2024
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
18 كانون الثاني 2024
أمين عام "حزب الله - العراق" للسيد الحوثي: أي اعتداء على اليمن اعتداء مباشر علينا
أمين عام "حزب الله - العراق" للسيد الحوثي: أي اعتداء على اليمن اعتداء مباشر علينا
18 كانون الثاني 2024
اميرعبداللهيان: أميركا لا يمكنها أن تتخذ القرار بدلا عن الشعب الفلسطيني
اميرعبداللهيان: أميركا لا يمكنها أن تتخذ القرار بدلا عن الشعب الفلسطيني
18 كانون الثاني 2024
الولايات المتحدة وبريطانيا تجدّدان عدوانهما على اليمن
الولايات المتحدة وبريطانيا تجدّدان عدوانهما على اليمن
18 كانون الثاني 2024
مجازر العدوان الإسرائيلي مستمرة: ارتقاء نحو 20 شهيداً في رفح
مجازر العدوان الإسرائيلي مستمرة: ارتقاء نحو 20 شهيداً في رفح
18 كانون الثاني 2024
توجيه ضربة لزمرة "جيش العدل" في راسك ومقتل إرهابي
توجيه ضربة لزمرة "جيش العدل" في راسك ومقتل إرهابي
17 كانون الثاني 2024
أمير عبد اللهيان: تعاون بايدن مع "بلطجي مثل نتنياهو" هو أصل انعدام الأمن في المنطقة
أمير عبد اللهيان: تعاون بايدن مع "بلطجي مثل نتنياهو" هو أصل انعدام الأمن في المنطقة
17 كانون الثاني 2024
إيران ترفع شكوى ضد أمريكا لدى العدل الدولية بشأن اغتيال سليماني
إيران ترفع شكوى ضد أمريكا لدى العدل الدولية بشأن اغتيال سليماني
17 كانون الثاني 2024
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
17 كانون الثاني 2024
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘
17 كانون الثاني 2024
مشاورات وزير الخارجية الهندي في إيران... من تشابهار إلى البحر الأحمر
مشاورات وزير الخارجية الهندي في إيران... من تشابهار إلى البحر الأحمر
17 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘