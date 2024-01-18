الرئيس الايراني: افتتاح سد مياه شمال شرق طهران خلال عام

وأوضح آية الله ابراهيم رئيسي اليوم الخميس لدى اجتماعه بجمع من أهالي مدينة "فيروزكوه"، أن العمليات الانشائية للسد ستنتهي في غضون عام، وأن الحكومة تعمل على انهاء المشاريع غير المكتملة، علماً أن عملية انشاء السد رافقتها معوقات منها القرى الواقعة في مسار المياه والمشروع.



من جهة ثانية أكد رئيسي أن المشاركة الشعبية داعم هام وعظيم للثورة الاسلامية وفي إنفاذ سياسات الجمهورية الاسلامية ودفع أهداف النظام الاسلامي للامام.



وأعتبر أن قوة ايران لا تكمن في الجانب العسكري بالرغم من أنه مفخرة، بل القدرة العلمية والتقنية في البلاد قوة هامة بجانب القوة والانجازات الاقتصادية ويمثل الحضور الشعبي في الميادين والشأن العام أهم هذه العناصر.