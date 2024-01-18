بيونغ يانغ: كيم بعث تهنئة منفردة لبوتين بالعام الجديد

وقالت الوكالة: "أرسل السيد كيم جونغ أون تهنئة بمناسبة حلول العام الجديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



وأشارت إلى أن الرئيس الروسي كان الزعيم الوحيد الذي وجهت إليه تهنئة منفصلة، في حين تلقى رؤساء الأحزاب والدول الآخرون بمن فيهم الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته، بطاقات تهنئة تقليدية.



وأضافت أن برقيات التهنئة أرسلت إلى رئيسي كوبا ولاوس، والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي رئيس فيتنام، ورؤساء سوريا ومنغوليا وطاجيكستان وتركمانستان وأرمينيا وأذربيجان وإندونيسيا وبيلاروس وصربيا والجزائر وإثيوبيا والهند.



وذكرت الوكالة أن وزيرة الخارجية تشوي سونغ نقلت خلال اجتماع بروتوكولي مع الرئيس الروسي في 16 يناير الجاري التحيات الحارة من كيم، وأن بوتين حمّلها بمثلها إلى الزعيم الكوري الشمالي.