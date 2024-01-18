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الخميس 18 كانون الثاني 2024 ساعة 13:25

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /18.01.2024

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /18.01.2024
الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ إجراءات مماثلة إن أقدم الغرب على مصادرة الأصول الروسية
لافروف: من يؤمن بـ"انتصار الغرب على روسيا" واهم
فرنسا تعتزم تزويد أوكرانيا بـ50 قنبلة AASM شهريا
"فضيحة فساد جديدة".. صحيفة بريطانية تكشف عن أداة تستخدمها كييف للاستيلاء على ممتلكات الشركات
محلل عسكري: الجيش الروسي أكثر الجيوش قدرة على القتال
باريس: أوكرانيا تستهلك في 3 أيام ما تنتجه فرنسا من قذائف خلال عام
بايدن يحث الكونغرس على مواصلة المساعدات لأوكرانيا
ركود وانخفاض للقوة الشرائية.. أرقام توضح حال الاقتصاد الألماني على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا
الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا مقاطعتي لينينغراد وموسكو
الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أوكرانية استهدفت بيلغورود
"نيوزويك": أسلحة "الناتو" فشلت في إنجاح الهجوم الأوكراني المضاد
جونسون يرفض ضمان موافقة الكونغرس على دعم إضافي لأوكرانيا
إعلام: وزير الدفاع الأوكراني يلغي زيارته إلى فرنسا "لأسباب أمنية"
وزير الدفاع الفرنسي يعترف بفشل الهجوم الأوكراني المضاد
عمدة موسكو يعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية في ضواحي العاصمة الروسية
وزير الاقتصاد الألماني: اقتصادنا لا يحصل على أموال كافية بسبب الإنفاق على أوكرانيا
رقم : 1109953
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