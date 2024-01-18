قرار جديد بشأن ترشح ترامب للإنتخابات

وستتناول المحكمة العليا الأمريكية قريبا مسألة ما إذا كان يمكن إزالة الرئيس السابق من بطاقات الاقتراع للانتخابات التمهيدية الداخلية للحزب من أجل الترشح للرئاسة في ولاية كولورادو.



ومن المقرر عقد جلسة للمحكمة العليا الأمريكية لبحث القرار في ولاية كولورادو في 8 فبراير.



وفي نهاية ديسمبر، استبعدت كولورادو ترامب في البداية من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.



واتبعتها ولاية مين. وقام محامو ترامب بالاستئناف ضد القرارين. وتم تعليق القرارين في كلتا الولايتين حتى يتم استكمال عملية الاستئناف.



وسيحدد قرار المحكمة العليا الأمريكية على الأرجح كيفية التعامل مع مشاركة ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات الأخرى.