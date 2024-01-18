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الخميس 18 كانون الثاني 2024 ساعة 14:44

استشهاد 10 سوريين بغارة جوية جنوبي السويداء

استشهاد 10 سوريين بغارة جوية جنوبي السويداء
وبيّن المصدر أنّ الغارة التي استهدفت قرى سورية قرب الحدود الأردنية نفذتها طائرات تابعة لجهات خارجية.

كذلك، لفت إلى أنّه حتى الآن لم تعلّق دمشق على الغارات الخارجية التي استهدفت قريتين سوريتين قرب الحدود الأردنية.

وذكرت وسائل إعلام محلية سورية أنّ التقديرات ترجّح أن تكون الطائرات التي نفذت هذه الغارات تابعة لسلاح الجو الأردني، من دون أن تُقدّم عمّان أيّ بيان أو توضيح بهذا الخصوص.

وفي 6 كانون الثاني الجاري، اندلعت اشتباكات على الحدود السورية- الأردنية.

ووفق ما نقله الجيش الأردني، فإن الاشتباكات اندلعت بين القوات الأردنية ومجموعات مسلحة، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإلقاء القبض على 15 وإصابة آخر.
رقم : 1109974
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