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الخميس 18 كانون الثاني 2024 ساعة 14:47

أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن : قواعد الاشتباك لم تعد بيد الأميركي والبريطاني

أمين سر المجلس السياسي الأعلى في اليمن : قواعد الاشتباك لم تعد بيد الأميركي والبريطاني
وفي تصريح صحفي قال الحوري إنّ "قواعد الاشتباك قد تتغير"، وأنّها "لم تعد بيد الأميركي والبريطاني، فالجغرافيا تقاتل مع أهلها"، لافتاً إلى أنّ "القيادة اليمنية في مواجهة الأميركي والبريطاني والصهيوني، واليمن يعبر عن إرادة شعب بأكمله وإرادة كل الشعوب الحرة". 

وعن دور اليمن في نصرة غزّة، قال إنّ الذي "حاول أن يختبر القدرات اليمنية والقرار اليمني أصبح يعرف يقيناً أن اليمن يفعل ما تقول". 

ولفت الحوري إلى أنّ "حرب اليمن الداعمة لفلسطين حرب إنسانية، وكل من يعتدي على اليمن هو ضد الإنسانية ويساند الكيان الصهيوني".

كذلك، أشار إلى أنّ اليمن منذ عشر سنوات يقدم التضحيات في سبيل السيادة والحرية والاستقلال، وما سيقدمه لفلسطين يهون مقابل أّي تضحية.

في غضون ذلك، قال المصدر في صنعاء إنّ عمليات القوات البحرية اليمنية متواصلة ومكثفة وتتسع لتطال السفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفجر اليوم الخميس، جدّدت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عدوانهما على اليمن، مستهدفتاً كلاً من محافظات الحُديْدة وتعز وذَمار والبيضاء وصعدة، بحسب ما أفات وكالة "سبأ" بصنعاء.

وهذا العدوان هو الرابع الذي تشنّه الولايات المتحدة ضدّ اليمن، في أقل من أسبوع، بحسب ما نقلت شبكة "سي بي أس" الأميركية، عن مسؤول أميركي.

ويأتي هذا العدوان بعدما أدرجت واشنطن حركة أنصار الله اليمنية "منظمةً إرهابيةً عالميةً"، وهو إجراء "يؤكّد إصرار واشنطن مواصلة دعم كيان الاحتلال الإسرائيلي، في حربه الوحشية"، بحسب ما أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن.

وتعليقاً على ذلك، قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء، أحمد حامد، إنّ التصنيفات الأميركية تزيد الشعب اليمني إيماناً وقوة في مواجهة غطرستها، مضيفاً أنّ أميركا  تثبت يوماً بعد يوم أنّها وراء الأزمات ورعاية الإرهاب في العالم. 

وشدّد على أنّ "لا قرارات ولا بارجات ولا مدمرات ستثنينا عن مناصرة أهلنا في غزة، فالموقف هو الموقف ثابت ومتصاعد قوي وحازم مع غزة حتى النصر ". 
رقم : 1109975
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