المقاومة الفلسطينية تشتبك مع الاحتلال في جباليا وخان يونس.. وتوقع قواته في كمائن محكمة

وأوقعت القسام قوة من 30 جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح بعد استدراجهم نحو منزل مفخخ بالعبوات الناسفة في بني سهيلة شرق مدينة خان يونس.



واستهدفت القسام دبابتين من نوع ميركافا وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 في منطقة عبسان شرق خان يونس.



من جانبها، خاضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم وسط وشرق وجنوب مدينة خانيونس.



كما خاضت "سرايا القدس" اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم شرق جباليا.



وكانت قد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 28 جندياً إسرائيلياً خلال ال24 ساعة الماضية، منهم 26 جندياً في قطاع غزة.



العدوان مستمر.. وسط انقطاع الاتصالات

وأكد مراسل الميادين استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 105 على التوالي، مفيداً بانتشال أربعة شهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



كما شهدت منطقة الفخاري المطلة على السياج الفاصل شرقي خان يونس، اشتباكات قوية.