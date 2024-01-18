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الخميس 18 كانون الثاني 2024 ساعة 16:13

الحزب القومي الاجتماعي اليمني يدين تصنيف أنصارالله منظمة إرهابية

الحزب القومي الاجتماعي اليمني يدين تصنيف أنصارالله منظمة إرهابية
ودان الحزب في بيان: المحاولة الأميريكية للضغط على الشعب اليمني لثنيه عن موقفه المساند للشعب الفلسطيني والهادف رفع الحصار وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد أن: الإدارة الأميركية، الراعية الأكبر للتنظيمات الإرهابية في العالم وعلى رأس هذه التنظيميات الإرهاب الإسرائيلي، وتقوم بهذا الفعل لإضعاف دور اليمن المساند للشعب الفلسطيني في غزة الذي يرتكب العدو الصهيوني كل أنواع الإرهاب بحق الفلسطينيين.

وطالب الحزب القومي الاجتماعي، حكومات العالم ومنظماته وهيئاته، بالوقوف في وجه السياسة التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضد اليمن، خاصة في ظل ما يرتكبه العدو الصهيوني المدعوم أمريكيا من مجازر أودت بحياة آلاف المدنيين معظمهم أطفال ونساء في غزة، وحتى لا تستغل أمريكا الظروف الدولية لوصم أي حركة تعاديها، أو تقاوم عدوانها وظلمها بالإرهاب.

وطالب البيان حكومات العالم، بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة لضمان السلم العالمي مهما كانت تهديدات الإمبريالية الأميركية وسياستها العدائية.

ودعا الحزب القومي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى رفض التنصيف الأميركي، لما سيكون له من آثار مدمرة وبعيدة المدى على الجهود الإنسانية وعلى جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم، خاصة في ظل العدوان الأخير الذي شنته أميركا وبريطانيا ومن معهما ضد اليمن دون أي سند شرعي أو قانوني.
رقم : 1109999
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