ردود الافعال اليمنية على تصنيف أنصار الله كمنظمة "ارهابية"

ودان الحزب في بيان: المحاولة الأميريكية للضغط على الشعب اليمني لثنيه عن موقفه المساند للشعب الفلسطيني والهادف رفع الحصار وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة.



وأكد أن: الإدارة الأميركية، الراعية الأكبر للتنظيمات الإرهابية في العالم وعلى رأس هذه التنظيميات الإرهاب الإسرائيلي، وتقوم بهذا الفعل لإضعاف دور اليمن المساند للشعب الفلسطيني في غزة الذي يرتكب العدو الصهيوني كل أنواع الإرهاب بحق الفلسطينيين.



وطالب الحزب القومي الاجتماعي، حكومات العالم ومنظماته وهيئاته، بالوقوف في وجه السياسة التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضد اليمن، خاصة في ظل ما يرتكبه العدو الصهيوني المدعوم أمريكيا من مجازر أودت بحياة آلاف المدنيين معظمهم أطفال ونساء في غزة، وحتى لا تستغل أمريكا الظروف الدولية لوصم أي حركة تعاديها، أو تقاوم عدوانها وظلمها بالإرهاب.



وطالب البيان حكومات العالم، بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة لضمان السلم العالمي مهما كانت تهديدات الإمبريالية الأميركية وسياستها العدائية.



ودعا الحزب القومي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى رفض التنصيف الأميركي، لما سيكون له من آثار مدمرة وبعيدة المدى على الجهود الإنسانية وعلى جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم، خاصة في ظل العدوان الأخير الذي شنته أميركا وبريطانيا ومن معهما ضد اليمن دون أي سند شرعي أو قانوني.



وفي السياق اكد عارف العامري المتحدث باسم تحالف القوى والاحزاب السياسية اليمنية المناهضة للعدوان ان السلطة اليمنية في صنعاء لا تهتم بالقرارات التي تصدر عن الاداره الامريكية حيث ان واشنطن تحاول ابتزاز صنعاء من خلال استخدام قرارات التصنيف سواء أكانت في السابق ام في اللاحق.



وأشار العامري إلى أن واشنطن دفعت وأوعزت الى النظام اليمني السابق لخوض ست معارك ضد الجماعة وباءت كلها بالخسارة الفادح لذلك النظام، كما دفعت لنظامي السعودي والاماراتي من اجل خوض حرب كونية من حصار ودمار وقتل استمر لاكثر من ثمان سنوات ونحن في نهايه العام التاسع.



ولفت العامري إلى أنه وبعد فشل كل تلك الانظمة وبعد فشل السياسة العسكرية الامريكية في المنطقة، جاءت الادارة الامريكية والنظام البريطاني اليوم من اجل الدخول المباشر وحصل ذلك بعدما استشعرا ان هنالك خطرا يمس امن الكيان الصهيوني الذي بات مهدداً، حيث باتت اليوم الجمهورية اليمنية تهدد هذا الكيان وتهدد تواجده في المنطقة من خلال قيادة هذه المعركة بمنع ووقف وقطع شريان الحياة الذي يحاول ان يمتد الى الكيان الصهيوني اذا ما استمرت في عدوانها على الفلسطينيين وعدوانها على قتلها الممنهج للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وكانت قد أدرجت الولايات المتحدة الامريكية حركة انصار الله اليمنية على لائحتها كمنظمة ارهابية عالمية على أن ينفذ القرار خلال ثلاثين يوما.



ووعدت الخارجية الأميركية بالتراجع عن القرار إذا اوقفت الحركة هجماتها ضد السفن الاسرائيلية في البحر الاحمر. حركة انصار الله أكدت أن القرار الامريكي مسيس وهو وسام شرف تتقلده لموقفها المساند للشعب الفلسطيني. وسبق أن هددت واشنطن بإعادة الحركة الى لائحة الارهاب وعرقلة توقيع الاتفاق السعودي اليمني.