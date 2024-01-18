السيد الحوثي: العالم يعترف بمظلومية الشعب الفلسطيني

وخلال كلمة مباشرة اليوم الخميس صرح السيد عبدالملك الحوثي قائلا: "كل العالم يشاهد ما يحدث من مظلومية تجاه الشعب الفلسطيني من أمم متحدة ومجلس أمن منظمات وجامعة دول عربية".



وأكد أن "ما يمارسه العدو الصهيوني الظالم هو تدمير شامل وقتل جماعي وجريمة واضحة بحق الشعب الفلسطيني".



وخاطب الحوثي دول المنطقة قائلا:"هناك تقصير من دول إسلامية في المنطقة تجاه ما يحصل ضد الفلسطينيين و العدو مستمر في جرائمه أمام مرأى من كل العالم ووراء تلك الجرأة يقف الإسهام الأميركي في الجريمة وتورطه فيها".



وأشار الى "الدور الأميركي في تقديم كافة أشكال الدعم للعدو الصهيوني لمواصلة جرائمه ومنع الدول الأخرى من تقديم المساندة والمساعدة للشعب الفلسطيني وسعيه لحشد الدعم للعدو الصهيوني من دول أوروبية عديدة والتحريض ضد الشعب الفلسطيني وتصنيف قياداته المقاومة بالإرهابيين".



وتابع السيد الحوثي "إن الأميركيين مستعدون أن يفعلوا كل ما يريده اللوبي الصهيوني منهم، ولو كانت جرائمه واضحة ومفضوحة وعلى حساب مصالحهم ولديهم توجهات عملية لخدمة الصهاينة في العالم معتبرون ذلك التزامات عليهم أن ينفذوها، حيث توجهاتهم السياسية لا ترتبط بها أي قيمة أخلاقية والدافع الأكبر لهم من كل ذلك هو ارتباطهم بالصهيونية".



ونبه في قوله حولما يجري في أميركا حاليا من التنافس الإنتخاباتي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على من يقدم الدعم أكثر لـ"إسرائيل"ملفتا الى أن "الالتزامات الأميركية لصالح الصهاينة اليهود فوق كل اعتبار وتشطب كل الاعتبارات، وهم الأعداء يأتون من أقصى الأرض إلى عالمنا الإسلامي ليضمنوا تمكين الصهاينة من احتلال فلسطين، ولا همَّ للغرب إلا تصنيف المجاهدين بالإرهاب ويستكثر عليهم التصدي للعدوان.. إذا كان الأميركي يعتبر أن عليه أن يأتي من بعد أكثر من 9 آلاف كيلو إلى منطقتنا فكيف لا يحق لنا أن نقف مع الشعب الفلسطيني وهو جزء منا".



وأشاد السيد عبدالملك بدور المقاومة والمجاهدين الأبطال في فلسطين وقال: "إن لهم الحق وعليهم التزامات تجاه أطفالهم ونسائهم تجاه حقوقهم المشروعة.. عندما يتحرك أحرار الأمة في لبنان والعراق واليمن فهم يتحركون مستندين إلى الحق والمظلومية الواضحة".