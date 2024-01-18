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الخميس 18 كانون الثاني 2024 ساعة 18:20

وزير الدفاع الباكستاني السابق: يجب ألا يدمر الإرهاب علاقاتنا مع إيران

وزير الدفاع الباكستاني السابق: يجب ألا يدمر الإرهاب علاقاتنا مع إيران
ووفق مقابلة اجرتها قناة جيو التلفزيونية الإخبارية، قال خواجة آصف، وزير الدفاع الباكستاني السابق والعضو البارز في حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز في باكستان، في مقابلة متلفزة: إيران وباكستان يجب أن يقللان من حدة التوتر.

وذكر أن مشكلة الإرهاب كانت دائما تحديا كبيرا لباكستان وأن هذا البلد لديه أدلة كثيرة على وجود إرهابيين مناهضين لباكستان في الأراضي الإيرانية، وشدد على أن هذه المشكلة لا ينبغي أن تتسبب في تدهور وتدمير العلاقات بين البلدين و الدولتين المتجاورتين.

وفي إشارة إلى الوضع السيئ والتهديدات الأمنية لهذا البلد على الحدود المشتركة مع أفغانستان والهند، قال وزير الدفاع الباكستاني السابق: التوتر على الحدود وانعدام الأمن على الحدود المشتركة مع إيران ليس في صالح باكستان بأي شكل من الأشكال، وبالتالي فإن الوقت قد حان. وقد حان الوقت لكي يكون البلدان أكثر تنسيقا في التعامل مع الإرهاب.

وأضاف: إن العلاقات التاريخية والجيدة والأخوية بين البلدين الجارين لا ينبغي أن تدمر بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب الخلاف حول قضية الإرهاب.

وأشار إلى الدعم المستمر الذي تقدمه إيران وباكستان لبعضهما البعض في مختلف المواقف الصعبة، وقال: إن رد باكستان على أي سوء تفاهم وتوتر حدودي مع هذه الدولة المجاورة يجب أن يكون حذرا ومدروسا، بل من الضروري حل الخلافات من خلال المفاوضات.

وكان التأكيد على إنشاء آلية مشتركة لمكافحة الإرهاب وبدء المحادثات الدبلوماسية ومنع المزيد من تدهور الوضع من بين المحاور الأخرى التي تناولها وزير الدفاع الباكستاني السابق.
رقم : 1110028
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