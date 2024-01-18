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الخميس 18 كانون الثاني 2024 ساعة 19:42

كتائب القسام توقع قتلى في صفوف العدو في خان يونس

كتائب القسام توقع قتلى في صفوف العدو في خان يونس
كما فجر مجاهدو القسام منزلا، كان قد فُخخ مسبقا، بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جنديًا بعد استدراجهم إلى دخول المنزل، حيث نُسف بهم وبشكل كامل فور دخولهم، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين من نوع "ميركافا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105"، في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس.

من جهة أخرى، هاجم مقاومو القسام دبابات للاحتلال في محاور التقدم في كل من حيي التفاح والدرج شرق مدينة غزة.

ووثقت المقاومة عملياتها هذه، عبر تسجيل فيديو يظهر فيه قيام سيارات الإسعاف ومروحية عسكرية للإحتلال بعمليات إجلاء لجرحى قوة راجلة تابعة للجيش الصهيوني بعد استهداف المقاومين في محاور القتال شرق مدينة غزة، وذلك رغم مرور 104 أيام من الحرب التي قال الاحتلال إن هدفها الرئيس، القضاء على حركة حماس.

ويقترب العدد المعلن من قتلى جيش في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية البرية في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من 200 قتيل بين جندي وضابط، بعد إعلان الاحتلال الأربعاء مقتل ثلاثة ضباط وجندي خلال المعارك المحتدمة مع المقاومة في قطاع غزة.
رقم : 1110051
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