إيران.. انطلاق مناورة "مدافعو سماء الولاية" التخصصية المشتركة

وتشارك في المناورة قوة الدفاع الجوي للجيش وقوة الهواء فضاء لحرس الثورة الاسلامية والقوات الجوية للجيش والقوات البحرية للجيش والقوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية وكذلك اجزاء من القوات البرية للجيش تحت السيطرة العملياتية لمقر خاتم الانباء (ص) المشترك للدفاع الجوي في منطقة جنوب غرب وجنوب وجنوب شرق العامة والتي تبلغ مساحتها 600 كيلومتر والت يتمتد من الشريط الساحلي حتى عمق 400 كيلومتر داخل البلاد وفي المناطق الخاضعة للمراقبة الجوية.



وقال المتحدث باسم المناورة العميد ثاني عباس فرح بور ان المناورة تجري في بيئة حقيقية بالكامل، ففي المرحلة الاولى، تكون منظومات الدفاع الجوي جاهزة لتنفيذ المهام الموكلة اليها عن طريق التناقل وردة الفعل السريعة للقوات العملياتية مع التقيد بمبادئ الدفاع السلبي.



واضاف انه يتم اقامة التواصل الآمن ومتعدد الطبقات بين منظومات الدفاع الجوي مع مراكز القيادة والتحكم بشبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد لاتخاذ القرار في اوانه اثناء وقوع التهديدات.



واوضح انه تم خلال هذه المرحلة من مناورة "مدافعو سماء الولاية" التخصصية المشتركة والتي تجري في ثلث اجواء البلاد، انجاز الطلعات الجوية الاستخباراتية والرصد من قبل الطائرات مع راكب وبدون راكب تابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والحرس الثوري في المنطقة العامة للمناورة.



وتابع انه تم اتخاذ الاجراءات التكتيكية والدفاعية بواسطة منظومات الكشف والرصد والتتبع والاشتباك المحلي ضد الطائرات المغيرة والمهاجمة من قبل الدفاع الجوي وكذلك تنفيذ جميع مراحل الدفاع الجوي حتى مرحلة الاصابة الالكترونية.



واكد الناطق باسم "مناورات "مدافعو سماء الولاية" ان استخدام المنظومات محلية الصنع بالكامل للدفاع الجوي يمثل احدى الخصائص اللافتة لهذه المناورة.



واكد العميد ثاني فرح بور ان جميع منظومات الكشف والرصد والتتبع والاشتباك التي استخدمتها وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش والحرس الثوري، هي محلية الصنع وصنعت على يد الصناعيين والمتخصصين الشبان الايرانيين في القوات المسلحة وصناعات الدفاع للبلاد.

