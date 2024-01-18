الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 كانون الثاني 2024 ساعة 21:43

مصر تنفي مزاعم الاحتلال بهجوم طائرة مسيرة من سيناء

مصر تنفي مزاعم الاحتلال بهجوم طائرة مسيرة من سيناء
ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة البحر الأحمر على هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى الكيان الصهيوني.

وذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة البحر الأحمر على هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى [إسرائيل]، مبينة أنه تفعيل حالة التأهب في مدينة إيلات عقب إطلاق الصاروخ الاعتراضي.

وأفاد موقع Ynet بأنه سمع دوي انفجارين في مدينة إيلات الواقعة على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر، بعد دوي صافرات الإنذار.

وذكرت نجمة "داود الحمراء" أنه لم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم أمس الأربعاء إجراء تدريبات في سماء المدينة "كجزء من التفتيش المنتظم"، في الوقت الذي حاول فيه مقاومي أنصارالله اليمنية إطلاق عدة صواريخ وطائرات مسيرة على المدينة الواقعة جنوب كيان الإحتلال في الأسابيع الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت القوات الأمريكية عن إسقاط 12 طائرة مسيرة و5 صواريخ أطلقها المقاومون في اليمن فوق البحر الأحمر، كانت تستهدف إيلات وسفنا متجهة إليها.

فيما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع حينها أن القوات البحرية استهدفت سفينة تجارية بالصواريخ بعد رفض طاقمها نداءات القوة البحرية، كما قصفت عدة أهداف في إيلات ومناطق إسرائيلية أخرى بطائرات مسيرة.
رقم : 1110082
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تطلق مناورات واسعة لقوات الدفاع الجوي
إيران تطلق مناورات واسعة لقوات الدفاع الجوي
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
18 كانون الثاني 2024
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
18 كانون الثاني 2024
أمين عام "حزب الله - العراق" للسيد الحوثي: أي اعتداء على اليمن اعتداء مباشر علينا
أمين عام "حزب الله - العراق" للسيد الحوثي: أي اعتداء على اليمن اعتداء مباشر علينا
18 كانون الثاني 2024
اميرعبداللهيان: أميركا لا يمكنها أن تتخذ القرار بدلا عن الشعب الفلسطيني
اميرعبداللهيان: أميركا لا يمكنها أن تتخذ القرار بدلا عن الشعب الفلسطيني
18 كانون الثاني 2024
الولايات المتحدة وبريطانيا تجدّدان عدوانهما على اليمن
الولايات المتحدة وبريطانيا تجدّدان عدوانهما على اليمن
18 كانون الثاني 2024
مجازر العدوان الإسرائيلي مستمرة: ارتقاء نحو 20 شهيداً في رفح
مجازر العدوان الإسرائيلي مستمرة: ارتقاء نحو 20 شهيداً في رفح
18 كانون الثاني 2024
توجيه ضربة لزمرة "جيش العدل" في راسك ومقتل إرهابي
توجيه ضربة لزمرة "جيش العدل" في راسك ومقتل إرهابي
17 كانون الثاني 2024
أمير عبد اللهيان: تعاون بايدن مع "بلطجي مثل نتنياهو" هو أصل انعدام الأمن في المنطقة
أمير عبد اللهيان: تعاون بايدن مع "بلطجي مثل نتنياهو" هو أصل انعدام الأمن في المنطقة
17 كانون الثاني 2024
إيران ترفع شكوى ضد أمريكا لدى العدل الدولية بشأن اغتيال سليماني
إيران ترفع شكوى ضد أمريكا لدى العدل الدولية بشأن اغتيال سليماني
17 كانون الثاني 2024
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
17 كانون الثاني 2024
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘
17 كانون الثاني 2024
مشاورات وزير الخارجية الهندي في إيران... من تشابهار إلى البحر الأحمر
مشاورات وزير الخارجية الهندي في إيران... من تشابهار إلى البحر الأحمر
17 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘