الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 كانون الثاني 2024 ساعة 22:14

نتنياهو المأزوم يتفوه بتخرصات ضد إيران للهروب من مستنقع غزة

نتنياهو المأزوم يتفوه بتخرصات ضد إيران للهروب من مستنقع غزة
وبعد مرور اكثر من 104 يوماً من العدوان على غزة وعدم تحقيق الجيش الصهيوني اهدافه المعلنة عن هذا العدوان تحدث نتنياهو عن نصره الموهوم وقال أن "النصر الكامل يتطلب عودة مختطفينا إلى بيوتهم، ونزع سلاح غزة، والسيطرة الأمنية على ما يدخل إلى غزة"؛ مضيفا أن "إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافنا سيضرّ بأمن إسرائيل لأجيال" مقبلة.

وتابع نتنياهو، خلال مؤتمر صحافيّ، مساء اليوم الخميس، إن العدوان الذي تشنّه "إسرائيل" على غزة مستمرّة، "حتى تحقيق الانتصار المُطلق على حماس"، مشيرا إلى أن الحرب "ستستغرق شهورا طويلة".

وفي هذا المؤتمر، تناول نتنياهو مختلف التطورات المتعلقة بالعدوان على غزة، وتواصُل تبادل إطلاق النار مع حزب الله على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة وقال نتنياهو أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يهاجم إيران، واضاف ردًّا على سؤال أحد الصحافيين: "من قال إننا لا نهاجم إيران؟ نحن نهاجمها".

وقال نتنياهو إن "من يتحدث عن ’اليوم التالي لنتنياهو’، فهو في الواقع يتحدّث عن إقامة دولة فلسطينية مع السلطة الفلسطينية"، مضيفا: "أريد أن أقول اليوم، إنه ليس ’اليوم التالي لنتنياهو’، بل اليوم التالي لأغلبية الإسرائيليين"، على حدّ قوله.

وقال نتنياهو: "حوّلنا ميزانية حرب ضخمة، ستساعد الجيش على تحقيق أهداف الحرب، وتحقيق النصر" ناسيا العواقب الاقتصادية التي يواجهها كيانه المازوم وهروب الاستثمارات من الاراضي المحتلة.
رقم : 1110094
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تطلق مناورات واسعة لقوات الدفاع الجوي
إيران تطلق مناورات واسعة لقوات الدفاع الجوي
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
18 كانون الثاني 2024
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
18 كانون الثاني 2024
أمين عام "حزب الله - العراق" للسيد الحوثي: أي اعتداء على اليمن اعتداء مباشر علينا
أمين عام "حزب الله - العراق" للسيد الحوثي: أي اعتداء على اليمن اعتداء مباشر علينا
18 كانون الثاني 2024
اميرعبداللهيان: أميركا لا يمكنها أن تتخذ القرار بدلا عن الشعب الفلسطيني
اميرعبداللهيان: أميركا لا يمكنها أن تتخذ القرار بدلا عن الشعب الفلسطيني
18 كانون الثاني 2024
الولايات المتحدة وبريطانيا تجدّدان عدوانهما على اليمن
الولايات المتحدة وبريطانيا تجدّدان عدوانهما على اليمن
18 كانون الثاني 2024
مجازر العدوان الإسرائيلي مستمرة: ارتقاء نحو 20 شهيداً في رفح
مجازر العدوان الإسرائيلي مستمرة: ارتقاء نحو 20 شهيداً في رفح
18 كانون الثاني 2024
توجيه ضربة لزمرة "جيش العدل" في راسك ومقتل إرهابي
توجيه ضربة لزمرة "جيش العدل" في راسك ومقتل إرهابي
17 كانون الثاني 2024
أمير عبد اللهيان: تعاون بايدن مع "بلطجي مثل نتنياهو" هو أصل انعدام الأمن في المنطقة
أمير عبد اللهيان: تعاون بايدن مع "بلطجي مثل نتنياهو" هو أصل انعدام الأمن في المنطقة
17 كانون الثاني 2024
إيران ترفع شكوى ضد أمريكا لدى العدل الدولية بشأن اغتيال سليماني
إيران ترفع شكوى ضد أمريكا لدى العدل الدولية بشأن اغتيال سليماني
17 كانون الثاني 2024
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
17 كانون الثاني 2024
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘
17 كانون الثاني 2024
مشاورات وزير الخارجية الهندي في إيران... من تشابهار إلى البحر الأحمر
مشاورات وزير الخارجية الهندي في إيران... من تشابهار إلى البحر الأحمر
17 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘