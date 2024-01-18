الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 كانون الثاني 2024 ساعة 22:51

السيد الحوثي يتوعد بالرد ضد أي عدوان او اجراء يتخذ ضد صنعاء

السيد الحوثي يتوعد بالرد ضد أي عدوان او اجراء يتخذ ضد صنعاء
التصعيد في البحرين الاحمر والعربي لا يزال مستمرا في ظل عسكرة واشنطن ولندن للمنطقة ومواصلة سياساتهما العسكرية ضد اليمن. السيد عبدالملك الحوثي اكد استمرار اليمن في منع السفن الاسرائيلية او المتجهة الى الاراضي المحتلة. وتوعد بالرد على اي عدوان او اجراء يتخذ ضد صنعاء.

وفي كلمة له تعهد السيد الحوثي بالاستمرار بالموقف الثابت حيال فلسطين، داعيا العالم كله الى تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني. مستغربا تقديم امريكا والغرب كل الدعم للكيان الاسرائيلي، وانتقادها الدول التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر وابادة واحتلال. وقال السيد الحوثي ان القرار الأميركي بتصنيف حركة أنصار الله منظمة ارهابية لا قيمة له

وكانت واشنطن واصلت عدوانها على اليمن وشنت هجمات جديدة على البلاد طالت محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.

في المقابل اكدت صنعاء الاستمرار في استهداف السفن الاسرائيلية او المتجهة الى الكيان الاسرائيلي، واعلنت الهند ان سفينة تابعة لبحريتها استجابت في خليج عدن لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.

وفي موقف يبرز الضغط الامريكي على الدول للمشاركة في التحالف البحري في البحر الاحمر، اعلنت الدنمرك انها ستنضم الى هذا التحالف و لكن بمشاركة جندي واحد فقط، كما قال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن.
رقم : 1110101
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تطلق مناورات واسعة لقوات الدفاع الجوي
إيران تطلق مناورات واسعة لقوات الدفاع الجوي
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
18 كانون الثاني 2024
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
18 كانون الثاني 2024
أمين عام "حزب الله - العراق" للسيد الحوثي: أي اعتداء على اليمن اعتداء مباشر علينا
أمين عام "حزب الله - العراق" للسيد الحوثي: أي اعتداء على اليمن اعتداء مباشر علينا
18 كانون الثاني 2024
اميرعبداللهيان: أميركا لا يمكنها أن تتخذ القرار بدلا عن الشعب الفلسطيني
اميرعبداللهيان: أميركا لا يمكنها أن تتخذ القرار بدلا عن الشعب الفلسطيني
18 كانون الثاني 2024
الولايات المتحدة وبريطانيا تجدّدان عدوانهما على اليمن
الولايات المتحدة وبريطانيا تجدّدان عدوانهما على اليمن
18 كانون الثاني 2024
مجازر العدوان الإسرائيلي مستمرة: ارتقاء نحو 20 شهيداً في رفح
مجازر العدوان الإسرائيلي مستمرة: ارتقاء نحو 20 شهيداً في رفح
18 كانون الثاني 2024
توجيه ضربة لزمرة "جيش العدل" في راسك ومقتل إرهابي
توجيه ضربة لزمرة "جيش العدل" في راسك ومقتل إرهابي
17 كانون الثاني 2024
أمير عبد اللهيان: تعاون بايدن مع "بلطجي مثل نتنياهو" هو أصل انعدام الأمن في المنطقة
أمير عبد اللهيان: تعاون بايدن مع "بلطجي مثل نتنياهو" هو أصل انعدام الأمن في المنطقة
17 كانون الثاني 2024
إيران ترفع شكوى ضد أمريكا لدى العدل الدولية بشأن اغتيال سليماني
إيران ترفع شكوى ضد أمريكا لدى العدل الدولية بشأن اغتيال سليماني
17 كانون الثاني 2024
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
17 كانون الثاني 2024
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘
17 كانون الثاني 2024
مشاورات وزير الخارجية الهندي في إيران... من تشابهار إلى البحر الأحمر
مشاورات وزير الخارجية الهندي في إيران... من تشابهار إلى البحر الأحمر
17 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘