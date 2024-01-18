السيد الحوثي يتوعد بالرد ضد أي عدوان او اجراء يتخذ ضد صنعاء

التصعيد في البحرين الاحمر والعربي لا يزال مستمرا في ظل عسكرة واشنطن ولندن للمنطقة ومواصلة سياساتهما العسكرية ضد اليمن. السيد عبدالملك الحوثي اكد استمرار اليمن في منع السفن الاسرائيلية او المتجهة الى الاراضي المحتلة. وتوعد بالرد على اي عدوان او اجراء يتخذ ضد صنعاء.



وفي كلمة له تعهد السيد الحوثي بالاستمرار بالموقف الثابت حيال فلسطين، داعيا العالم كله الى تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني. مستغربا تقديم امريكا والغرب كل الدعم للكيان الاسرائيلي، وانتقادها الدول التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر وابادة واحتلال. وقال السيد الحوثي ان القرار الأميركي بتصنيف حركة أنصار الله منظمة ارهابية لا قيمة له



وكانت واشنطن واصلت عدوانها على اليمن وشنت هجمات جديدة على البلاد طالت محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.



في المقابل اكدت صنعاء الاستمرار في استهداف السفن الاسرائيلية او المتجهة الى الكيان الاسرائيلي، واعلنت الهند ان سفينة تابعة لبحريتها استجابت في خليج عدن لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.



وفي موقف يبرز الضغط الامريكي على الدول للمشاركة في التحالف البحري في البحر الاحمر، اعلنت الدنمرك انها ستنضم الى هذا التحالف و لكن بمشاركة جندي واحد فقط، كما قال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن.