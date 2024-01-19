"جيش" الاحتلال يعترف: مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطرة خلال معارك قطاع غزة

وتحت بند "سمح بالنشر"، أعلن "جيش" الاحتلال تفاصيل حول الجندي القتيل، وهو "الرقيب أول أوري جربي، مقاتل في دورية غفعاتي"، قتل أمس بعد أن أُصيب قبل يومين في معركة في جنوب قطاع غزة.



كما أصيب مقاتل احتياط في الكتيبة 6646، تشكيل "شوعلي هامروم" (646)، ومقاتل احتياط في الكتيبة 7810، لواء "يفتاح" (11)"، وذلك خلال معركتين مختلفتين في وسط قطاع غزة.



وأُصيب إصابة خطرة مقاتل احتياط في الكتيبة 87، لواء "هاماحتس" (14)، في معركة في شمال قطاع غزة.



ويتكبد "جيش" الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة (بشرية وعسكرية) في المعارك الدائرة مع المقاومين في قطاع غزة. وبحسب تقارير نشرت فإن الاحتلال لا يعترف بكامل خسائره كي لا يؤثر ذلك على معنويات مستوطنيه وجنوده .



ومنذ يومين، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابطٍ وجندي في صفوف قواته المتوغلة في قطاع غزّة، إضافةً إلى إصابة جنديين إصاباتٍ خطرة، وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي القطاع.



وبالإعلان عن القتيل الجديد، بلغت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال المُعلنة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 527، بينهم 194 جندياً قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزّة، بحسب وسائل إعلامٍ إسرائيلية.



وهذه الأعداد أثارت مخاوف لدى جنود الاحتياط الإسرائيلي، حيث أكّدت الإذاعة الرسمية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنّ عدداً من جنود قوات الاحتياط في "جيش" الاحتلال، رفضوا المشاركة في القتال داخل قطاع غزة.