قاليباف: القضية الفلسطينية اليوم هي قضية البشرية كلها

وقال قاليباف في كلمته الخميس خلال مراسم احياء ذكرى الشهداء من كوادر منظمة الاطفاء في حادث انهيار المبنى التجاري "بلاسكو" في طهران قبل عدة اعوام، فيما يتعلق بثقافة جهاد المقاومة في غزة: القضية الفلسطينية اليوم ليست قضية الدول العربية والعالم الإسلامي فقط؛ بل هي قضية كل أبناء الأرض الذين يحملون قيما إنسانية، وهذا الامر هو من آثار ثقافة الجهاد والاستشهاد.



واكد بأننا اليوم في أعلى المراتب من حيث القوة العسكرية في العالم، وأضاف: في الأيام الأولى للدفاع المقدس (1980-1988) لم تكن لدينا المعدات اللازمة ولكن اليوم نمتلك القوة الرادعة، لذا يجب علينا المضي قدماً بنفس الروح والجهد وبكوادر متخصصة ودؤوبة ومبدعة.