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الجمعة 19 كانون الثاني 2024 ساعة 10:16

بوركينا فاسو تعلن إحباط محاولة انقلابية بتمويل خارجي

بوركينا فاسو تعلن إحباط محاولة انقلابية بتمويل خارجي
وقالت الحكومة في بيان لها إن الشبكة "حددت يوم 14 كانون الثاني/يناير 2024، لتنفيذ المخطط الكارثي والذي كان سيعيد بوركينا فاسو إلى الوراء"، مشيرة إلى أن "الحكومة تؤكد أن يقظة أجهزة المخابرات وسرعة قوات الدفاع والأمن قد مكنتا من وقف تنفيذ هذه المحاولة".

وتابع بيان الحكومة أنه من أجل تنفيذ هذه الخطة عكفت الشبكة على "الاتصال بأفراد في ثكنات عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، من أجل تنفيذ شكل من أشكال التمرد، وحصلوا على تمويل من خارج البلاد وخططوا لشن هجمات على مقرات مدنية بهدف تقويض التأييد الشعبي للمرحلة الانتقالية".
 
وكشف البيان أن الشبكة "سعت إلى خلق اضطرابات مواتية لتدخل قوات عسكرية خاصة من الخارج بهدف اغتيال العديد من الشخصيات المسؤولة في السلطات الانتقالية وزرع الفوضى".

وأوضح البيان أن "التحقيقات تجري في الوقت الراهن، وقد ثبت تورط العديد من العسكريين والمدنيين وتم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص والتحقيق معهم".

وكانت سلطات بوركينا فاسو، قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي، عن تعبئة عامة لمحاربة الإرهابيين، في محاولة من الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي لاحتواء هجومهم المستمر، منذ عام 2015.

يذكر أن ابراهيم تراوري، الضابط في الجيش البوركيني، قاد انقلاباً عسكرياً، في 30 أيلول/سبتمبر 2022، حيث أطاح ببول هنري سانداوغو داميبا، الذي كان بدوره قد قاد انقلاباً على الرئيس المدني، روش مارك كريستيان كابوري.
رقم : 1110152
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