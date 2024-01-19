مستوطنو "سديروت": كذبوا علينا عندما قالوا لنا إنّ "حماس مردوعة"

وقالت مستوطنة من "سديروت" في مقابلة مع "القناة 13" الإسرائيلية إنّهم "لن يعودوا إلى سديروت في الوضع الحالي"، مبينةً أنّ هذا القرار "ليس بسبب تهديد الصواريخ فحسب، فلا يعرف أحدٌ إذا ما كان الفلسطينيون من غزة يستطيعون الوصول إلينا. لا يعرف أحدٌ إلى أين تصل أنفاقهم".



وتابعت بالقول: "أنا أعيش منذ سنوات في سديروت، ولا أستطيع أن أحصي المرات التي قالوا لنا فيها إنّ حماس مردوعة".



وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أنّ "هناك صعوبة تواجهها الحكومة في إقناع سكان المستوطنات بالعودة إليها مرّة أخرى منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة شمالي القطاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".



وأشار الإعلام الإسرائيلي قبل أيام إلى أنّ الحرب الدائرة أدّت إلى تضرّر 1700 منزل في "غلاف غزّة"، وأنّ هذا سيكلّف ما لا يقل عن 2 مليار شيكل (نحو 550 مليون دولار).



وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنّ "عودة المستوطنين إلى مستوطنات غلاف غزة ليست ممكنة قبل تحقيق النصر على حماس"، إلا أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قالت إنّ ترسانة حماس من الصواريخ أكبر من تقديرات "الجيش" الإسرائيلي السابقة، وأضافت أنّ هذا الأمر يثير تساؤلات بين الإسرائيليين.



وفي هذا الشأن أيضاً، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ حماس، ومن خلال إطلاقها الصواريخ، ذكّرت "إسرائيل" بأنّ الحرب لم تنتهِ بعد.