حزب الله ينشر فيديو "رماة ماهرون"!

يذكر انه وإلى جانب العمليات اليومية في اتجاه أهداف كيان الاحتلال الصهيوني، يخوض حزب الله حرباً نفسية ضد الكيان يتمكن من خلالها من اختراق وعي المستوطنين ودحض مزاعم الاحتلال.