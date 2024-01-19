إيران تلقي القبض على منفذي الهجوم على مقر عسكري بجنوب شرقي البلاد

وقال العميد جليليان: بعد الإعلان عن عدة حوادث إطلاق نار على مناطق بمدينة سراوان وعلى المقر العسكري وفرار الجاني أو الجناة من مكان الحادث، تم وضع التحقيق في القضية على جدول أعمال ضباط الشرطة.



وأضاف : وفي هذا الصدد، ومن خلال إجراء التحقيقات الميدانية، تم التعرف على هوية منفذي عملية إطلاق النار هذه، ومن خلال عملية مخططة ومباغتى، تم القبض على 4 أشخاص في مخبأهم، وأثناء التفتيش الأولي تم العثور على مسدسين وبندقية كلاشينكوف والذخيرة الخاصة بها.



وفي الختام أشار قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان إلى أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأكد أن الشرطة تبذل قصارى جهدها لضمان النظام والأمن، لتعزيز شعور المواطنين بالأمن، وتتصدى بأي شكل من الأشكال للفوضى وتعكير صفو الامن وتتعامل مع المجرمين والعابثين بالامن وفقا للقانون.