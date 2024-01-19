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الجمعة 19 كانون الثاني 2024 ساعة 13:32

عدوى خطيرة تضرب أقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

عدوى خطيرة تضرب أقدام جنود الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
وأوضحت الصحيفة أن عشرات أطباء الأمراض الجلدية عالجوا مئات الجنود الذين عانوا من التهابات حادة في القدمين في الأشهر الأخيرة.

وأضافت: "الحذاء العسكري هو حذاء مغلق بشكل جيد ويتكيف مع الظروف الميدانية ويهدف في المقام الأول إلى حماية القدم من الكدمات".

وتابعت: "إلا أن الحذاء المغلق لا يتم تهويته على الإطلاق، ويضطر الجنود أحيانا إلى البقاء في الحذاء نفسه لعدة أيام، وفي بعض الحالات لمدة أسبوعين أو أكثر".

وأشارت الصحيفة إلى وجود "مناخ محلي من الحرارة والرطوبة العالية، ما يؤدي إلى تكاثر كميات كبيرة جدا من البكتيريا والفطريات التي تتسبب بالعدوى".

ولفتت إلى أن "البكتيريا تسبب رائحة كريهة قوية وحكة وتكوين أخاديد وتقشير في القدم، تصل أحيانا إلى حد النزيف".

وقالت "جروزاليم بوست": "أصيب العديد من الجنود بفطريات الأظافر، وهي ظاهرة ليست خطيرة ولا مؤلمة ولكنها تتسبب في تشوه الظفر وتحوله إلى اللون الأصفر وتسبب اضطرابا جماليا".

وذكرت أن الجنود "واجهوا ظهور أظافر تحت الجلد، ما يسبب ألما شديدا وصعوبة في مواصلة الأنشطة العملياتية، وفي حالات يتم تحويلهم لإجراء عملية جراحية لإزالة أو رفع الجزء المصاب، مع العلاج بالمضادات الحيوية".

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن بكتيريا تسبب الأمراض المعوية والتسمم الغذائي في أوساط جنود الاحتلال الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 105 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
رقم : 1110186
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