الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 كانون الثاني 2024 ساعة 13:48

الخطيب: المقاومة أثبتت انها أكبر وأشرف من اكاذيبهم وهي ترسم خريطة جديدة للمنطقة

الخطيب: المقاومة أثبتت انها أكبر وأشرف من اكاذيبهم وهي ترسم خريطة جديدة للمنطقة
وتابع :"لم يرَ اللبنانيون منهم إلا السلبية من دون إيجابية فعلوها، فلم يحفظوا للبنانيين وللوطن كرامة ولم يدافعوا عن سيادة ولا يريدون أن تكون له قوة، لكن شعب لبنان يقف اليوم مع مقاومته ولم يعد ينصت لصياح هؤلاء فقد افتُضِحَ أمرهم وبانَ كذب ادعاءاتهم وتخويفهم للبنانيين من المقاومة ولعبهم على الوتر الطائفي، فقد اثبتت المقاومة انها أكبر وأشرف من اكاذيبهم وادعاءاتهم وانها ترسم اليوم خريطة جديدة للمنطقة ليس للطائفية وللطائفيين فيها من مكان بعد اقتلاع عصابات القتل الصهيوني من فلسطين واسترجاع الشعب الفلسطيني لأرضه ليقيم عليها دولته الحرة من البحر إلى النهر ان شاء الله ونتخلّص من هذه الشجرة الخبيثة مع ما فرَّخته من عنصريات تخاف على نفسها أن تُقتَلع معها".

واضاف :"لقد كانت المقاومة الشجرة الطيبة فرعها في السماء تؤتي أكلها اليوم بإذن ربها اما العصابات العنصرية الشجرة الخبيثة ستجتث من فوق الأرض بإذن الله ما لها من قرار لن تنفعها كل الاساطيل التي استُقدِمت اليوم كما لم تنفعهم بالأمس حيث استُقدِمت إلى لبنان حين كان المشروع إلحاق لبنان بمشروع الدولة الصهيونية، وكما لم تستطع بكل ادواتها الارهابية أن تنال من عزيمة شعبنا ومقاومته فخابت ومن كان وراءها.

وشدد الخطيب على ان "المقاومة للعدو المعتدي والمجرم السفاح هي أبرز وجوه الصلاح في أمتنا التي أحيتها بعد أن أرهبها الأعداء فأذلوا عزيزها، فتحية إلى شعبنا الذي يحتضن مقاومته التي تناجز اليوم عدوّها المتستِّر وراء عصابات الاجرام والإرهاب، تحية له على صدقه وعلى صبره وعلى تضحياته وعلى شهدائه الذين استحقوا على لبنان حكومة ومتمكِّنين ديناً في رقابهم أن يكونوا أوفياء لهم، فهو حق وواجب وليس استعطاءً ولا استعطافاً ولا تَكَرُّماً، وقد ترك الكثيرون بيوتهم ونزحوا منها فماذا قدمت الحكومة لهؤلاء الشرفاء؟؟ وإذا كان هؤلاء الكرام يصمتون ولا يطلبون فمن حقّهم علينا أن نرفع الصوت وأن نُطالب المنظمات الدولية أيضاً بالقيام بواجبها في هذا المجال".
رقم : 1110189
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مسيّرات "كرار" بصواريخ "مجيد" تعترض بنجاح الاجسام الطائرة المعادية
مسيّرات "كرار" بصواريخ "مجيد" تعترض بنجاح الاجسام الطائرة المعادية
أكثر من 15 شهيداً في مجزرة جديدة للاحتلال بجوار مجمع الشفاء في مدينة غزة
أكثر من 15 شهيداً في مجزرة جديدة للاحتلال بجوار مجمع الشفاء في مدينة غزة
19 كانون الثاني 2024
اعلان موعد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا
اعلان موعد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا
19 كانون الثاني 2024
في اليوم 105 لـ"طوفان الأقصى": مقاومو الضفة الغربية يواصلون التصدي لاقتحامات الاحتلال
في اليوم 105 لـ"طوفان الأقصى": مقاومو الضفة الغربية يواصلون التصدي لاقتحامات الاحتلال
19 كانون الثاني 2024
قاليباف: القضية الفلسطينية اليوم هي قضية البشرية كلها
قاليباف: القضية الفلسطينية اليوم هي قضية البشرية كلها
19 كانون الثاني 2024
قائد الثورة يطيب خاطر ابنة شهيد بزيارته لقبره في "روضة الشهداء"
قائد الثورة يطيب خاطر ابنة شهيد بزيارته لقبره في "روضة الشهداء"
19 كانون الثاني 2024
إيران تطلق مناورات واسعة لقوات الدفاع الجوي
إيران تطلق مناورات واسعة لقوات الدفاع الجوي
18 كانون الثاني 2024
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
18 كانون الثاني 2024
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
18 كانون الثاني 2024
أمين عام "حزب الله - العراق" للسيد الحوثي: أي اعتداء على اليمن اعتداء مباشر علينا
أمين عام "حزب الله - العراق" للسيد الحوثي: أي اعتداء على اليمن اعتداء مباشر علينا
18 كانون الثاني 2024
اميرعبداللهيان: أميركا لا يمكنها أن تتخذ القرار بدلا عن الشعب الفلسطيني
اميرعبداللهيان: أميركا لا يمكنها أن تتخذ القرار بدلا عن الشعب الفلسطيني
18 كانون الثاني 2024
الولايات المتحدة وبريطانيا تجدّدان عدوانهما على اليمن
الولايات المتحدة وبريطانيا تجدّدان عدوانهما على اليمن
18 كانون الثاني 2024
مجازر العدوان الإسرائيلي مستمرة: ارتقاء نحو 20 شهيداً في رفح
مجازر العدوان الإسرائيلي مستمرة: ارتقاء نحو 20 شهيداً في رفح
18 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل اقترب وقف إطلاق النار في غزة؟
الحرب على غزة وصواريخ أنصار الله ضربة مضاعفة للاقتصاد الإسرائيلي..فهل يصمد؟
نتنياهو يتخبط في غزة ويقاتل أسراه ..فهل اتُخِذَ القرار بقتلهم؟
خنوع أمريكا أمام التهديد البحري لـ‘‘أنصار الله‘‘