المقاومة الفلسطينية تقتنص آليات الاحتلال

وأضافت "سرايا القدس" أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود العدو في محاور شرق مدينة غزة.



من جانبها، خاضت قوات "عمر القاسم" الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اشتباكات عنيفة جنوب حي النمساوي وفي بطن السمين في خانيونس، وفجرت عبوة في الآليات المتوغلة بالمنطقة وتصيبها إصابة مباشرة.



وتمكن مقاتلو كتائب "شهداء الأقصى" من استهدف جرافة عسكرية صهيونية من نوع "D9" بقذائف "R.P.G" في محور التقدم جنوب مدينة خان يونس.



وقال مصدر في غزة إنّ "مقاومة عنيفة يواجهها جيش الاحتلال في البريج والمغازي رغم القصف الإسرائيلي العنيف على المنطقة".



وأفاد بأنّ "جيش" الاحتلال أعاد تموضعه في مدينة غزة بينها منطقة جنوب غرب المدينة، متابعاً أنّ آليات الاحتلال عادت إلى مناطق في شمال القطاع ولكن ليست بكثافة انتشاره السابق.



وأمس، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، استهداف مجاهديها قوة إسرائيلية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، موقعةً 5 قتلى من أفرادها شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



كذلك، أوقعت القسام قوة من 30 جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح بعد استدراجهم نحو منزل مفخخ بالعبوات الناسفة في بني سهيلة شرق مدينة خان يونس.



من جانبها، خاضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم وسط وشرق وجنوب مدينة خان يونس.



يأتي ذلك في وقتٍ يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليومه الـ 105 على التوالي، وارتفعت حصيلة شهداء العدوان إلى 24620، وعدد المصابين إلى 61830، وفق إحصائية وزارة الصحة في غزة.