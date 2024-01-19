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الجمعة 19 كانون الثاني 2024 ساعة 14:22

أبو ظبي: الإمارات أصبحت عضوا دوليا رئيسيا في رسم توجهات المستقبل

أبو ظبي: الإمارات أصبحت عضوا دوليا رئيسيا في رسم توجهات المستقبل
وقال القرقاوي إن الإمارات باتت تتميز برؤيتها الاستباقية ونموذجها التنموي والاقتصادي المتفرد، ومساهماتها غير المسبوقة في توطيد التعاون الدولي، الأمر الذي ضاعف مصداقيتها والثقة الدولية بدورها الإيجابي المؤثر في مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

وأضاف: "تعطي الإمارات لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية خاصة، وقد عملت الدولة، مع شركائها الدوليين من خلال هذه المنصة البارزة، على طرح تصورات جديدة ومسارات لحلول مستدامة للتحديات العالمية المتزايدة، وبناء حوارات هادفة نحو وضع أطر اقتصادية مبتكرة تدعم استدامة النمو وازدهار المجتمعات، كما أن الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات والمبادرات التي أطلقتها خلال فعاليات المنتدى، ميزت مشاركة الدولة وجهودها النوعية على المستوى الدولي في هذا الشأن وحرصها على توثيق الشراكات الدولية الهادفة لتمكين المجتمعات الإنسانية كافة".

وشاركت الإمارات في الدورة 53 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2024، التي اختتمت أعمالها اليوم الجمعة في دافوس بسويسرا.

وضم المنتدى أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وتعتبر مشاركة الإمارات ثالث أكبر مشاركة دولية لها في "دافوس" والأكبر في تاريخ مشاركاتها السابقة.

• 121 مليون درهم قيمة منح وتعهدات من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لدعم سكان غزة وتحسين حياة الأطفال والنساء حول العالم

• 11 مليون درهم لبرنامج منح أطلقته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع منصة UpLink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بهدف المساهمة في مكافحة الجوع

• إطلاق منصة "نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031" المدعومة بقوة البيانات التي يقدمها أكثر من 2500 خبير دولي و450 مصدر عالمي

• إطلاق مبادرة "إيكومارك" أول إطار اعتماد للاستدامة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم

• مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات يطلق برنامج التبادل المعرفي في قطاع الذكاء الاصطناعي

• إعلان نتائج النسخة الأولى من تقرير "المؤشر العالمي للفرص المستقبلية" من جناح الإمارات... والدولة تتصدر في 20 مؤشرا

• منتدى "دافوس" يختار مبادرة حكومة دولة الإمارات "جاهز" ضمن أفضل 9 مشاريع عالمية في تقريره "بناء الجاهزية للغد"

• مشاركة الدولة ضمت أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين

• مشاركة قياسية لكبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص شكلت نحو 80% من حجم المشاركة الإماراتية في المنتدى

• حضور فاعل لوفد الدولة في الحوارات الهادفة لإيجاد حلول غير تقليدية للقضايا الاقتصادية والتنموية في العالم
رقم : 1110199
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