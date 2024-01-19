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الجمعة 19 كانون الثاني 2024 ساعة 14:28

مسيّرات "كرار" بصواريخ "مجيد" تعترض بنجاح الاجسام الطائرة المعادية

مسيّرات "كرار" بصواريخ "مجيد" تعترض بنجاح الاجسام الطائرة المعادية
وفي سياق المراحل العملياتية للمناورات، تم تشغيل طائرات كرار المسيرة المطورة والقادرة على التسلح بصواريخ جو – جو والمصممة لمحاربة أي طائر معاد وتحديد الاجسام الطائرة المنظمة على شكل قوة مهاجمة، كما أدى إرسال المعلومات والصور الحية المتزامنة لخصائص الطائرات المستهدفة أثناء اعتراضها إلى ابتعادها عن منطقة المناورات.

وقال المتحدث باسم المناورات العميد ثان عباس فرج بور: في هذا الأسلوب من الدفاع الجوي بالإضافة إلى طريقتي الدفاع الجوي في العالم والتي تشمل الدفاع الأرضي والجوي المأهول. تم تقديم مفهوم جديد للدفاع بأسلوب الدفاع الجوي بدون طيار، من قبل شباب البلاد والذي تم تنفيذه بنجاح لأول مرة منذ بضعة أشهر في المناورات المشتركة للطائرات بدون طيار التابعة للجيش، كما تمكنت في هذه المناورات من إصابة أهدافها.

وتابع: ان زيادة العمق الدفاعي، وتحسين القدرة الدفاعية التكتيكية، والمرونة في تغيير مساحة الصراع الدفاعي من منصة أرضية إلى منصة جوية، وتوفير اقتصاد الحرب، وزيادة التحرك وتغيير اماكن مكونات القوة القتالية الدفاعية وتقليل المخاطر المتعلقة باستخدام القوى البشرية، تعد من بين الخصائص المميزة لمشروع "رسول" الذي هو نتيجة العمل المشترك بين علماء وخبراء قوات الدفاع الجوي في تفاعل تكميلي مع صناعة الدفاع في البلاد.

واعتبر المتحدث باسم المناورات المشتركة للطائرات بدون طيار للجيش أن الاعتراض والاشتباك مع الاجسام الطائرة الجوية باستخدام الطائرات بدون طيار عملية معقدة للغاية وقال: إحدى السمات الإيجابية لهذا الإنجاز هو أن نطاق الأهداف التي يمكننا التعامل معها ليس محدودًا؛ يتم ادراج المروحيات والطائرات بدون طيار والطائرات والمقاتلات المأهولة وما إلى ذلك في هذا النطاق.

وتابع: ان التدخل البشري في هذه العملية له أقل نسبة، ويقتصر فقط على لحظة إطلاق النار وبعض الحالات الصغيرة الأخرى.

وقال العميد ثان فرج بور: إن مشروع "رسول"، إلى جانب منظومة "باور 373"، الذي يصل مداه الى 300 كم، يعد اليد الطولى لنظام الدفاع الجوي للجيش.
رقم : 1110208
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