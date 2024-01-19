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الجمعة 19 كانون الثاني 2024 ساعة 15:15

غالانت يبحث مع أوستن الحرب في غزة والتوتر على الحدود الشمالية

غالانت يبحث مع أوستن الحرب في غزة والتوتر على الحدود الشمالية
وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية فإن غالانت أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي، افتتحه بـ"الإعراب عن تقديره للوزير أوستن لقيادته وشراكته، وللدعم الذي قدمته الإدارة الأمريكية خلال هذه الفترة".

وشدد غالانت على "تصميم إسرائيل والمؤسسة الأمنية فيها على مواصلة العمل حتى تحقيق أهداف الحرب، وهي تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية وإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".

كما أطلع الوزير الإسرائيلي نظيره الأمريكي على "التطورات العملياتية في الحرب، بما في ذلك الإنجازات في الجهود العسكرية المستمرة لتفكيك البنية التحتية للمقاومة والقضاء على مقاومي حماس في جميع أنحاء القطاع"، وناقش الطرفان "الوضع الإنساني والتدابير التي اتخذها جيش الدفاع الإسرائيلي لفصل السكان المدنيين عن المقاومين".

كما أثار غالانت "التهديد الذي يشكله حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل"، مؤكدا "أولوية عودة النازحين إلى منازلهم في المنطقة، وجدد تفضيل القنوات الدبلوماسية مع الحفاظ على الاستعداد العسكري".
رقم : 1110211
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