الكرملين: السعودية تبنت توجها يعتمد على العضوية في "بريكس"

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "نواصل اتصالاتنا مع الرياض، وقد تم التطرق إلى (عضوية السعودية في "بريكس") خلال زيارة الرئيس بوتين الأخيرة إلى الرياض. لذلك، ننطلق من واقع أن المملكة تركز على العضوية في "بريكس". ليس لدينا أي معلومات أخرى حتى الآن".



وجاء ذلك تعليقا على تصريح وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، في منتدى "دافوس"، حيث أفاد بأن المملكة لم تنضم رسميا إلى "بريكس".



واستلمت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في هذا العام، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة بهذه المناسبة: "لقد انضمت مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا إلى بريكس كأعضاء جدد كاملي العضوية. وهذا يدل بشكل مقنع على تزايد هيبة هذه المجموعة وتعزز دورها في الشؤون العالمية. سنتخذ كل الخطوات الممكنة، لتسهيل الاندماج المتناغم للمشاركين الجدد في جميع أشكال أنشطتها".



وقبل العام 2024 كانت مجموعة "بريكس" تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، وانطلاقا من العام الجاري انضمت إلى المجموعة دول جديدة وهي: مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.