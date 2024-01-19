إسقاط طائرة أمريكية مسيرة شرقي العراق

وقال مراسل شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، لوكاس توملينسون، في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، ان "الفصائل المسلحة أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ9 ليلة الخميس في محافظة ديالى العراقية"، مشيرا الى ان "هذه الحادثة تعتبر الثانية منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2023".



وهذه المسيرة هي طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ9 بقيمة 32 مليون دولار في العراق، بحسب لوكاس توملينسون.



وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، انباءً عن سقوط جسم غريب مساء أمس الخميس شرق قضاء المقدادية في محافظة ديالى.



يبلغ وزن الطائرة نحو 5 طن وتستطيع حمل صواريخ موجهة وقنابل بوزن 7 و 1 طن، وهي تعمل على مدى 3000 كيلومتر. ويمكن للطائرة المسيرة من طراز MQ-9 Reaper التحليق على ارتفاعات تبلغ نحو 50 ألف قدم (15.24 كم) لأكثر من 27 ساعة.