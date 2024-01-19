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الجمعة 19 كانون الثاني 2024 ساعة 15:48

خطيب جمعة طهران: ضرب مقرات الإرهاب يؤكد أن اعداءنا لا مأمن لهم بالعالم

خطيب جمعة طهران: ضرب مقرات الإرهاب يؤكد أن اعداءنا لا مأمن لهم بالعالم
واشار حجة الاسلام صديقي في خطبتي صلاة جمعة طهران اليوم الى قصف قصف حرس الثورة بالصواريخ مقرات الموساد والارهابيين في كردستان العراق وشمال سوريا، وقال:
في ليلة الاثنين الماضي، قام الحرس الثوري البطل واليقظ دائمًا، وردا على الاغتيالات التي نفذت خلال هذه الأيام والارهاب الاعمى لداعش والكيان الصهيوني الغاصب والهمجي، باغتيال شخصيات فذة مثل الشهيد سيد رضي، بعملية أر بقصف مواقع الإرهابيين في بلدين مختلفين في نفس الوقت، وهذا الهجوم البطولي الدقيق للغاية أضاف ورقة ذهبية إلى الصفحات الذهبية للحرس الثوري والقوات المسلحة.

وتابع قائلا: هناك عدة نقاط جديرة بالملاحظة في هذا الصدد، حيث أن الحرس الثوري استهدف مقرين وبدأ الانتقام في وقت مناسب، كان بإمكانهم تنفيذ هذا الهجوم من طريق كرمانشاه (غرب) أو طريق أقرب، ولكن من مسافة بعيدة. من 1200 كيلومتر وبدأت العملية من خوزستان (جنوب غرب)، لذا فمن الضروري تحذير "إسرائيل" المتوحشة والمهزومة حتى تدرك أن صواريخنا قادرة على استهدافها وبالتالي لا تسمح لنفسها بمواصلة أنشطتها الإرهابية، وليختبئ هذا الحيوان الخطير في قوقعته ولا يجرؤ على النظر إلينا.

وأكد خطيب جمعة طهران المؤقت أن حرس الثورة الاسلامية هو ذراع الشعب لحماية أمن البلاد، وقال: إن تحرك الحرس الثوري تم نيابة عن الشعب الإيراني الغيور، وكان بمثابة تحذير لجميع مضمري السوء، ليدركوا أنهم إذا ارتكبوا هذه الجرائم فلن يكون هناك مكان آمن لهم تحت هذه السماء وفي أي مكان في العالم.
رقم : 1110218
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