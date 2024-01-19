صنعاء: طوفان مليوني تحت شعار 'ثابتون مع فلسطين.. وأمريكا أم الإرهاب'

وأعلنت الجماهير المليونية الكبرى المتدفقة إلى ساحة ميدان السبعين، تلبية لدعوة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، تأكيدها على الثبات في الموقف، وتنديدها ورفضها للعدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا وشعبنا.



وحمل المحتشدون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورفعوا رايات الحرية، مؤكدين أن شعبنا اليمني لن يتراجع عن موقفه الإيماني ولن يخنع للمستكبرين.



كما هتف المشاركون في المسيرة بهتافات منها: (فوضناك فوضناك يا قائدنا فوضناك)، (لبيناك لبيناك.. يا قائدنا لبيناك)، (جئنا من أجل فلسطين.. يا قائدنا لبيناك)، (لبيناك لبيناك.. واحنا سلاحك في يمناك)، (بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى)، (يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين)، (أمريكا أم الإرهاب.. لن تنجو من أي عقاب)، (عهدا لدماء الشهداء.. سنجاهد كل الأعداء)، (إنّا لله الأنصار.. وأشداء على الكفار)، (أين منبع الإرهاب.. أمريكا الشيطان الأكبر)، (أين مصدر الإرهاب.. أمريكا الشيطان الأكبر)، (من يقتل شعب فلسطين.. أمريكا الشيطان الأكبر)، (من يساند إسرائيل.. أمريكا الشيطان الأكبر)، (أمريكا أم الإرهاب.. تسعى في الأوطان خراب).



بيان مسيرة ( ثابتون مع فلسطين.. وأمريكا أم الإرهاب)

وأكد بيان المسيرة ثبات الشعب اليمني على موقفة، وعلى كل المستويات وبكل الإمكانيات المتاحة، لا يرهبه المجرمون ولا تصنيفاتهم، في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، في مواجهة الإجرام الصهيوني الذي يرتكب المجازر.



وشدد بيان المسيرة على أهمية الاستمرار دون كلل أو ملل ولا تراجع في أنشطته الشعبية والرسمية والسياسية، والإعلامية والتعبئة الجهادية العامة، والعمليات العسكرية المستمرة بكل الإمكانات المتاحة، حتى يتوقف العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني المظلوم.



وقال: إن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لمنع الشعب اليمني من الاستمرار في نصرة فلسطين لن يوهن عزمنا بل يزيدنا إيمانا وإصرارا وثباتا على موقفنا المبدئي، مشيرا إلى أن هذا العدوان انتهاك لكل القوانين وضد الشعب اليمني بأكمله ولن يمر دو رد وعقاب.



وبارك الشعب اليمني للقوات المسلحة استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية ومنعها من العبور عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.



ودعا الشعوب العربية والإسلامية أن يكون لها موقف مما يمارسه اللوبي الصهيوني من إجرام وحصار بحق إخواننا في فلسطين وأن يتحركوا لكسر حاجز الخوف والصمت الذي تفرضه الأنظمة العملية والمتواطئة مع العدو الصهيوني والأمريكي.



وأكد بيان المسيرة أن القرارات التي تتخذها واشنطن في تصنيف من تشاء في قائمة الإرهاب بحسب مصالحها وسياستها وخدمة للعدو الصهيوني وضد الموقف اليمني المشرف تجاه القضية الفلسطينية لن يكون له أي أثر في الواقع اليمني، وأنه يمثل استهدافا للشعب اليمني بأسره ولكل الأحرار من شعوب المنطقة والعالم.



وشدد على أن قرار اليمن في مساندة الشعب الفلسطيني ومنع السفن الصهيونية والأمريكية والمتجهة إلى الموانئ في فلسطين المحتلة، ومنعها من المرور عبر البحرين الأحمر والعربي سيبقى ساريا ولن يتغير مهما كانت التهديدات حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم.



وأعلن بيان مسيرة صعدة الاستمرار في الحشد والتعبئة الجهادية والتأهيل للمقاتلين والتطوير للقدرات العسكرية بما يتناسب مع المعركة القادمة، داعيا أحرار العالم في الاستمرار للمقاطعة الاقتصادية للسلع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم، وتوسيع دائرة المقاطعة على كل المستويات.



تجدر الإشارة إلى أن هذا الطوفان البشري هو الـ15 الذي تشهده العاصمة صنعاء نصرة لفلسطين، حيث شهدت صنعاء طوفانها الشعبي الأول في الـ7 من أكتوبر بعد ساعات قليلة من الإعلان عن معركة طوفان الأقصى.



وكان الطوفان الثاني بصنعاء في الـ13 من أكتوبر، في حين كان الطوفان الثالث في الـ18 من أكتوبر عقب المجزرة الإجرامية التي ارتكبها العدو الصهيوني بمستشفى المعمداني في غزة، فيما كان الطوفان الرابع في الـ20 من أكتوبر.



وفي الـ27 من أكتوبر، أدى مئات الآلاف صلاة الجمعة في ميدان السبعين أكبر ميادين العاصمة صنعاء، تضامنا ونصرة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة العدو الصهيوني.



وفي الـ3 من نوفمبر، جابت أكثر من 23 مسيرة حاشدة شوارع وساحات مختلف مديريات العاصمة صنعاء عقب صلاة الجمعة، تضامنا ونصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة.



وفي الـ10 من نوفمبر شهدت العاصمة صنعاء طوفانها البشري الخامس، فيما كان الطوفان السادس في الـ18 من نوفمبر الماضي، في حين كان الطوفان السابع في الـ24 من نوفمبر المنصرم.



وفي الأول من ديسمبر احتشد اليمانيون في طوفان بشري ثامن بالعاصمة صنعاء، فيما كان الطوفان التاسع في الـ8 من ديسمبر الجاري، والطوفان العاشر في الـ15 ديسمبر الجاري.



وكان الطوفان الحادي عشر في 22 ديسمبر، والطوفان الـ12 في التاسع والعشرين من ديسمبر الفائت، والطوفان الـ13 في 5 يناير الجاري، والطوفان الـ14 في التاسع عشر من يناير الجاري أيضا، فضلاً عن مئات المسيرات والتظاهرات في مختلف المحافظات اليمنية على مدى الأسابيع الماضية منذ الإعلان عن معركة طوفان الأقصى.