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الجمعة 19 كانون الثاني 2024 ساعة 18:13

إندونيسيا والمكسيك وتشيلي تنضم للدول الداعية لمحاكمة كيان الاحتلال

إندونيسيا والمكسيك وتشيلي تنضم للدول الداعية لمحاكمة كيان الاحتلال
آخر تلك التحركات الدولية كانت في انضمام اندونيسيا والمكسيك وتشيلي إلى الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق من جانب محكمة الجنايات الدولية في العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي معرض شرحها للقرار ،قالت المكسيك إن الإجراء الذي اتخذته وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية، مشيرة الى التقارير الأممية حول وقوع حوادث كثيرة قد تعد جرائم حرب.

من جهتها، أعربت تشيلي عن تأييدها للتحقيق في أي جريمة حرب محتملة أينما وقعت.تلك التطورات تأتي بموازاة دعوة كل من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي ،المحكمة الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال بغزة.

وتستمر الة العدوان الاسرائيلية في ارتكاب المجازر رغم الجهود الدولية لوقف تلك الاعتداءات الهمجية، وهنا يقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي قتل أكثر من ألف فلسطيني وأصاب نحو عشرين ألفا آخرين خلال أسبوع عقب جلستي محكمة العدل الدولية..

كما ان جيش الاحتلال وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يواصل اعتداءاته على القطاع الصحي كجزء من الخطة الشاملة لتدمير الحياة في غزة بكل الوسائل..ورغم الدعوى في محكمة العدل فإن إسرائيل تصعد استخدام التجويع أداة للإبادة الجماعية وتشدد قيود إدخال الإمدادات

وقال أجيث سونغاي مسؤول حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - غزة:"هناك تقارير عن رجال تم إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم ، ولكن فقط بالحفاضات دون أي ملابس مناسبة في هذا الطقس البارد".

وهكذا يتفاخر جنود الاحتلال بتعديب الفلسطينيين بشتى الوسائل، بينما تعمل العديد من دول العالم جاهدة لمد المحكمة الجنائية الدولية بعدد كبير من الوثائق حول جرائم إسرائيل في غزة،بموازاة تنسيق قانوني وسياسي كامل مع جنوب إفريقيا بشأن دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي والسؤال الملح هنا :
متى تتحرك محكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية والاممية لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين ووقف العدوان؟
رقم : 1110243
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