استشهاد فتى فلسطيني برصاص مستوطنين في رام الله

وقال مصدر طبي في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، إن “الفتى (توفيق عجاك) أصيب برصاصة في رأسه، وكانت حالته حرجة قبل أن يستشهد لاحقا”.



وأوضح المصدر أنّ الفتى عجاق (17 عامًا) من المزرعة الشرقية شرق رام الله، استشهد بعد إطلاق مستوطن النار عليه في منطقة عيون الحرامية شمال رام الله.



وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" عن شهود عيان قولهم، إن “قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الفتى خلال وجوده في منطقة عيون الحرامية القريبة من البلدة”.



ويتخوف الاحتلال من تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، ردا على جرائمه المتواصلة، بالتزامن مع عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى ارتقاء 24 ألفا و762 شهيدا، وإصابة 62 ألفا و108 أشخاص، معظمهم من الأطفال والنساء.