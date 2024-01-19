تظاهرات في دول عربية وإسلامية نصرةً لغزة وتنديداً بالعدوان على القطاع

واحتشد آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرات تضامنية في عمّان، وفي أرجاء متفرقة من المملكة، نصرة للمقاومة الفلسطينية ودعماً لأهالي قطاع غزة.



وأظهرت لقطات مصورة، الأردنيين وهم يدعون ويتضرعون نصرةً لغزة ولمقاومتها، من خلال الصلاة في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمان.



ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.



وبالتزامن، خرجت حشود كبيرة أيضاً، في عشرات المدن الإيرانية عقب صلاة الجمعة اليوم، وذلك دعماً لفلسطين المحتلة.



ورفع الإيرانيون رايات وأعلام فلسطين، ورددوا هتافات تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للمجازر في قطاع غزة.



وفي مدينة قم الإيرانية، نظم طلاب الحوزة الدينية وقفة احتجاجية تنديداً بصمت منظمات حقوق الإنسان اتجاه تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة.



أمّا في البحرين، يواصل الشعب البحريني أيضاً، حراكه الشعبي المندد باتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



وتظاهر المواطنون في منطقة الدراز البحرينية غرب العاصمة المنامة نصرةً لغزة، حيث خرجوا في تظاهرة بعد صلاة الجمعة، تنديداً بالعدوان على غزة.



ووجه البحرينيون التحية وعبروا عن شكرهم لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله خلال المسيرة الشعبية في الدراز.



وطالب المتظاهرون بضرورة طرد سفير الاحتلال فوراً وإلغاء اتفاق التطبيع.



وفي لبنان، نظّم متظاهرون وقفة تضامنية حاشدة أمام قنصلية جنوب أفريقيا في بيروت وذلك تضامناً مع غزة، ودعماً للمواقف الجريئة التي تطالب بمحاسبة الاحتلال وتتخذ خطوات في هذا الإطار كما فعلت جنوب أفريقيا.



وفي اليمن، انطلقت تظاهراتٌ حاشدة، اليوم، في عدّة مناطق في محافظة صعدة شمالي اليمن تحت شعار "ثابتون مع فلسطين.. وأميركا أم الإرهاب"، وذلك نصرةً للشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.



وأكد بيان مسيرات محافظة صعدة شمال اليمن، أن العدوان الأميركي - البريطاني لن يمنع الشعب اليمني عن نصرة فلسطين المحتلة.