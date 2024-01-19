منظومة '3 خرداد' الصاروخية المحلية الصنع تدمر الأهداف المعادية

وفي اليوم الثاني من مناورات الدفاع الجوي الايراني "المدافعون عن سماء الولاية 1402"، نفذت منظومة "3 خرداد" والمزودة بالصواريخ المحلية، اجراءا تكتيكيا في ظروف القتال الحقيقية منذ الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة ضد الاهداف المعادية، واسقطت بنجاح الاهداف التي حددتها الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد.



وقال المتحدث باسم مناورة "مدافعو سماء الولاية 1402" التخصصية المشتركة العميد ثاني عباس فرح بور انه يتم خلال المناورة التمرين على الدفاع عن المراكز النووية والمراكز الاقتصادية والتجارية بما فيها الموانئ والمصافي والمراكز الحساسة والحيوية للبلاد بطريقة القتال الحقيقي والدفاع 360 درجة وفي مسرح واقعي للحرب.



ومنظومة "الثالث من خرداد" هي منظومة صاروخية استراتيجية للدفاع الجوي شاركت ايضا في مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 1401" وتم عرض مشاهد عنها داخل انفاق قوات الدفاع الجوية المحفورة في الجبال وفي جوف الارض، والتي تم الكشف عنها لاول مرة في هذه المناورات.



ما هي اجزاء منظومة الثالث من خرداد الصاروخية للدفاع الجوي ؟

تتألف هذه المنظومة من عدة اجزاء وكلها محمولة على المركبات ، وتضم الكتيبة الواحدة من هذه المنظومة 4 منصات اطلاق من نوع TELAR (منصات اطلاق مزودة برادار) و8 منصات اطلاق من نوع TEL (منصات اطلاق من دون رادار) ، بالاضافة الى جهاز رادار من طراز "بشير" ومركز للقيادة والتحكم ونقل المعطيات.



واذا نظرنا الى اجزاء هذه المنظومة الصاروخية نجد بأن كل منصة اطلاق TELAR تضم منصتي اطلاق TEL ، بمعنى ان كل منصة اطلاق TELAR قادرة على تنفيذ عمليات بصورة مستقلة اذا دعت الحاجة.



ولكل كتيبة من كتائب منظومة الثالث من خرداد 36 صاروخا مضادا للطائرات.



وأهم ميزة لمنظومة الثالث من خرداد الصاروخية هو ان هذه المنظومة تجمع كافة اعمال الرصد والاعتراض واصدار الامر بالاطلاق والتدمير ضمن منظومة واحدة، بمعنى ان هذه المنظومة الصاروخية يمكنها القيام بكافة مراحل عمليات الدفاع الجوي بشكل مستقل.



ولمنظومة الثالث من خرداد الصاروخية نوعين من الرادارات ينسقان عملهما بشكل تلقائي وهما رادار الانذار المبكر "بشير" (يعمل على موجة S) ورادار "رعد".



رادار بشير هو من نوع الرادارات محلية الصنع ويمكنه كشف ورصد انواع الطائرات المسيرة والمقاتلات الحربية وصواريخ كروز حتى ارتفاع 30 km وعلى بعد 300km وبأقل مقطع عرضي ، ويمكن لهذا الرادار احداث قفزة في الذبذبات في جزء من الثانية الى 500 شعاع وفي بعض الاحيان الى 1000 شعاع.



اما رادار رعد فهو من نوع رادارات "Phase Array" ( رادار المصفوفة الطورية، الذي يختلف عن الرادار التقليدي في نوع الهوائي المستخدم والطريقة التي يتم بها مسح الفضاء بشعاع الهوائي) وقد زودت به منظومة الثالث من خرداد الصاروخية، ويعمل هذا الرادار على موجة X، ويتألف من 1700 جزء ويمكنه رصد الاهداف من على بعد 150 كيلومتر، وبامكانه توجيه 8 صواريخ في آن واحد نحو 4 أهداف مختلفة.



لمنظومة الثالث من خرداد الصاروخية للدفاع الجوي عدة انواع من الصواريخ وهي "طائر 1" و"طائر 2" و"طائر 2 بي" و"طائر 2 سي" و"صياد 2 سي" وصاروخ "الثالث من خرداد" بعيد المدى. وتتراوح مدى هذه الصواريخ بين 50 و200 كيلومتر كما ان ارتفاع حقل اشتباك هذه الصواريخ مع الاهداف الجوية هو 27 كيلومترا.



وهناك نوع آخر من الصواريخ تم مشاهدته على النسخة البحرية لمنظومة الثالث من خرداد الصاروخية، مزود بباحث بصري.



ومن اهم خصائص منظومة الثالث من خرداد الصاروخية للدفاع الجوي، استخدامها صواريخ من نوع اطلق وانس (FIRE & FOREGET) والتي تساعد هذه المنظومة على تغيير موقعها بعد اطلاق كل صاروخ.

