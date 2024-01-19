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الجمعة 19 كانون الثاني 2024 ساعة 22:09

عبدالسلام: أمريكا تحرس 'إسرائيل' وليس العالم

عبدالسلام: أمريكا تحرس
وحسب وكالة "المسيرة" اليمنية أوضح عبدالسلام، أن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة في اليمن غير مبررة، وسنواصل الرد عليها.

وقال: "نستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وهذا حق طبيعي لليمن أمام المياه الإقليمية الدولية، وتدخل أمريكا على الخط أضاف المزيد من التصعيد".

وأضاف أن القصف الأمريكي البريطاني انتهاك سافر لسيادة اليمن وعدوان خطير على الشعب اليمني، مؤكدا أن اليمن لا يسعى للتصعيد، لكنه فرض قواعد اشتباك لم تسقط فيها نقطة دم واحدة ولا خسائر مادية كبيرة.

كما أكد عبدالسلام أن عمليات اليمن مثّلت ضغطا على العدو الإسرائيلي فقط، ولم تمثل ضغطا على أي دولة في العالم، لافتا إلى أن اليمن معني بالرد، وثابت على موقفه بمنع مرور السفن الإسرائيلية في البحر طالما استمر العدوان والحصار على غزة.

ونوه بأن موقف دول المنطقة الداعي للاستقرار والمستنكر للتصعيد إيجابي ويدعم عدم توسع الصراع.

وشدد على أن اليمن ملتزم بأمن واستقرار المنطقة، وردنا لن يستهدف إلا الأمريكي والبريطاني.
 
رقم : 1110303
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