هنغاريا وأوكرانيا تناقشان مجمل القضايا المتعلقة بعلاقاتهما

وذكر الوزير الهنغاري عبر منصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أنه اتصل هاتفيا بأندريه يرماك أثناء العودة إلى بودابست من أثينا، حيث شارك في اجتماع إقليمي حول الطاقة.



وأوضح أن الحديث جرى "في إطار التحضير للقاء الشخصي الذي تقرر نهائيا أنه سيعقد في مدينة أوجغورود (بغرب أوكرانيا) في 29 يناير".



وأشار سيارتو إلى أن الأوكرانيين سيوجهون إلى اللقاء "وفدا قويا"، سيضم وزير الخارجية كوليبا.



وأعرب الوزير الهنغاري عن أمله في أن يستطيع الجانبان "أن يناقشا بنجاح القضايا الثنائية الأكثر أهمية، وخصوصا قضية حقوق الأقلية الهنغارية في منطقة ما وراء الكاربات (زاكارباتيا)، التي تم حرمانها منها في الماضي، وكذلك تطوير العلاقات بين البلدين على المدى الطويل".



يذكر أن هنغاريا كانت تعرقل مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا نظرا لوجود العديد من القضايا المثيرة للجدل بين البلدين، بما فيها حقوق الأقلية الهنغارية في أوكرانيا وبعض الأمور الاقتصادية والتجارية وإدراج كييف مصرفا هنغاريا على قائمة "داعمي الحرب" وغيرها من القضايا.



ووجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في أواخر العام الماضي دعوة لزيارة أوكرانيا، ومع قبوله الدعوة، أكد رئيس الوزراء أن اللقاء يجب التحضير له. ولم يحدد موعد اللقاء المحتمل حتى الآن.