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الجمعة 19 كانون الثاني 2024 ساعة 22:53

كنعاني يرد على مزاعم غروسي..مواقفك تضعف مكانة الوكالة الذرية!

كنعاني يرد على مزاعم غروسي..مواقفك تضعف مكانة الوكالة الذرية!
وزعم غروسي أن ايران تعاقب الوكالة الدولية بسبب مواقف اميركا واوروبا.

واضاف كنعاني في تصريح لوكالة الأنباء الايرانية ان علاقات ايران مع الوكالة الدولية هي وفق التعهدات الملزمة واتفاقية الضمانات الشاملة على وجه الخصوص، وان غروسي يعلم جيدا بأن ما تطلبه الوكالة من الاعضاء يجب ان يكون من ضمن تعهداتهم وان المطالب التي تتعدى ذلك الاطار ليس لها أي مسوغ قانوني.

واشار كنعاني الى محاولات اميركا ودول الترويكا الاوروبية لالقاء اللوم على الآخرين وان غروسي ايضا يكرر ما يريده هؤلاء، ومن الواجب على الوكالة الدولية ان تعترف من هو المذنب الرئيسي، وتجعل مطالبها من ايران ضمن اطار الزامات نظام الضمانات.

واشار كنعاني بأن من الافضل لغروسي ان يتخذ قرارا ضد الجرائم ضد الانسانية التي يقوم بها الصهاينة في غزة والتهديدات النووية لاسرائيل ضد الدول الاسلامية وأهالي قطاع غزة، وان استمرار صمته لا مبرر له على الاطلاق، وانه يواجه اسئلة جادة يطرحها الرأي العام وان مثل هذه السياسية لن يؤدي سوى الى تشجيع النظام الصهيوني بارتكاب الجرائم ضد البشرية التي يرتكبها الصهاينة.
رقم : 1110308
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