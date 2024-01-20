قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة الغربية وسط اشتباكات مع المقاومين

واقتحمت قوات الاحتلال المعززة بالآليات المدرعة بلدات كفر ثلث وعزون شرقي قلقيلية، وتقوع جنوب شرق بيت لحم، كما اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس.



وتصدى الفلسطينيون للقوات الإسرائيلية، حيث أفيد بوقوع اشتباكات عند حاجز تياسير شرقي مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.



كذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، واعتقلت سيدة من المخيم.



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ حصيلة الشهداء برصاص الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 361.



وذكرت الوزارة أنّ حصيلة الشهداء منذ بداية العام في الضفة الغربية والقدس المحتلة بلغت 42، بعد ارتقاء شاب فلسطيني الخميس، و9 شهداء في طولكرم ونابلس، الأربعاء.



وتقوم قوات الاحتلال باقتحامات وحملات اعتقال مستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة تفاقمت حدتها بعد 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، ما يسفر عن وقوع جرحى وارتقاء شهداء.



ويتخلل عمليات الاقتحام، تدمير منازل وبنى تحتية في مدن الضفة، ويجري ذلك بالتزامن مع قطع الاحتلال المخصصات المالية للسلطة الفلسطينية، ما يزيد الخناق على الشعب الفلسطيني في الضفة.