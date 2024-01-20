المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران يناقش الأحداث عند الحدود مع باكستان

وخلافا للعادة عقد هذين الاجتماعين في نهاية الاسبوع، حيث كان المجلس يعقد معظم اجتماعاته السابقة في بداية الاسبوع، ما يدل على الاهمية الخاصة التي يوليها المجلس للاحداث التي جرت مؤخرا، والعلاقات الايرانية الباكستانية.



واقامت زمرة جيش العدل الارهابية معسكرا تدريبيا في المناطق غير المأهولة في الجبال الواقعة في عمق الاراضي الباكستانية وعمدت الى تجنيد وتدريب ارهابيين ونفذت عددا من العمليات الارهابية في داخل الاراضي الايرانية ادت الى استشهاد عدد من منتسبي القوات العسكرية وقوى الامن الداخلي والمواطنين العاديين.



وتفيد المعلومات التي توفرت لدى المؤسسات الامنية والاستخبارية الايرانية عن تحركات هذه الجماعة الارهابية، ان هذه الزمرة كانت تحضر لتنفيذ عملية ارهابية كبيرة في المناطق الشرقية لايران.



وادت الضربة الاستباقية التي نفذتها القوات المسلحة الايرانية ضد هذه الزمرة الارهابية الى تدمير جزء هام من المنشآت والمعدات وعناصر هذه الزمرة.



ونظرا للرد الباكستاني على العملية الاستباقية التي شنتها ايران، افاد مصدر مطلع بأنه وخلافا للأخبار المنتشرة في وسائل الاعلام فان الرد ( الباكستاني) جاء محصورا ضمن الجدار الحدودي لايران وبواسطة عدد من الطائرات المسيرة التفجيرية الصغيرة، وخلافا للعملية الايرانية، تم استهداف قسم من الرعايا الباكستانيين العاديين الذين يقطنون عند الجدار الحدودي .



واشار هذا المصدر المطلع الى عقد اجتماعي المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني، واضاف بأن السياسة المؤكدة للجمهورية الاسلامية الايرانية هي الذود عن اطار الأمن القومي للبلاد عبر كافة الادوات الموجودة ، ولذلك لن يشهد المستقبل تحمل مثل هذه التحركات وتدبير عمليات ارهابية من هذا القبيل.



وقد اجرى وزيرا الخارجية الايراني والباكستاني ايضا اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة، حيث اكد وزير الخارجية الباكستاني في هذا الاتصال بأن بلاده مستعدة للتعاون مع ايران بشأن كافة القضايا عبر اعتماد الثقة والتعاون المتبادل، واكد على ضرورة التعاون بشكل أوثق فيما يخص القضايا الأمنية.