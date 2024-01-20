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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 09:58

وزير إسرائيلي يكشف عن 4 شروط وضعتها حماس لإطلاق الأسرى

وزير إسرائيلي يكشف عن 4 شروط وضعتها حماس لإطلاق الأسرى
وقالت وسائل إعلام عبرية، نقلاً عن وزير إسرائيلي، إن حركة حماس وضعت أربعة شروط مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، على رأسها انسحاب جيش الاحتلال كلياً منه.

ونقلت صحيفة "معاريف"، عن الوزير بلا حقيبة، عضو "الكابينت" جدعون ساعر، قوله "لا أعرف إذا كان الجميع يعرف ذلك".

وأوضح ساعر أن الشروط تتمثل في "الانسحاب من قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المنطقة الأمنية شرقي وشمالي القطاع، ووقف الحرب، وإعطاء ضمانات دولية بعدم العودة إلى الحرب، وإطلاق سراح جميع الأسرى (الفلسطينيين) من سجوننا، بما في ذلك أولئك الذين قُبض عليهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وأضاف ساعر، "بالطبع لن نوافق".

وتقدر تل أبيب "وجود نحو 137 إسرائيلياً ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وترعى مصر وقطر جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، إذ جرى التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني وأسفرت عن إطلاق سراح 105 اسرى لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيلياً و23 تايلاندياً وفلبيني واحد، و240 أسيراً فلسطينياً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا همجيا على غزة خلفت حتى الجمعة "24 ألفاً و762 شهيداً و62 ألفاً و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
رقم : 1110368
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