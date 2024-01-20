المجازر الإسرائيلية متواصلة والمقاومة بكافة فروعها تواصل الرد

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في آخر إحصائية أنّ الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 142 شهيداً و278 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية في وقت نبهت فيه الأمم المتحدة، من أن جيش الاحتلال يعيق وصول شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وعلى صعيد المعتقلين الذين ترفض "إسرائيل" التصريح بشأن أوضاعهم وأعدادهم بشكل دقيق، أفادت الأمم المتحدة بأنّ قوات الاحتلال تعتقل آلاف الرجال في قطاع غزة منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أنهم يواجهون على الأغلب ظروفاً قد ترقى إلى حد التعذيب.هذا وندد زعماء دول حركة عدم الانحياز، الجمعة، بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبوا خلال القمة السنوية للحركة التي تضم 120 عضواً بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، دون الاتفاق على تبني مصطلح "الإبادة الجماعية" لوصف انتهاكات "إسرائيل" في القطاع وجرائمها بحق الفلسطينيين.



هذا و أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.



وأصدرت الفصائل الفلسطينية منذ صباح اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في تلك المناطق، كما أعلنت عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن، بالتزامن مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع



لحظة بلحظة مع آخر تطورات الحرب على غزة وتداعياتها على المنطقة والعالم..



-قصف مدفعي إسرائيلي كثيف على بلدة جباليا شمالي قطاع غزة



"القسام" و"السرايا" تعلنان قتل جنود وتدمير آليات إسرائيلية على كافة محاور غزة



-تجدد الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال المتوغلة في بني سهيلا شرق خانيونس



- وزير خارجية تشيلي يؤكد أن بلاده تدعم التحقيق في جرائم حرب محتملة تم ارتكابها في قطاع غزة.



-20 نائبًا أميركيًا يعلنون رفضهم للخطاب المتطرف الصادر عن مسؤولين إسرائيليين تدعو للتهجير القسري للفلسطينيين خارج غزة



-قوات الاحتلال تعتقل سيدة خلال اقتحام مخيم شعفاط بالقدس المحتلة فجر اليوم



-الرئيس الأسبق لجهاز الموساد الإسرائيلي تومير باردو: "إذا لم ينج الأسرى من قبضة حماس، فذلك يعني أن إسرائيل خسرت الحرب للمرة الأولى منذ قيامها".- غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على بني سهيلا والزنة وعبسان شرق خان يونس



- الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط شمالي القدس وبلدة الخضر في بيت لحم وأطراف مخيم الدهيشة



-قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم أطراف مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة



- قصف إسرائيلي عنيف على منطقة بطن السمين جنوب خان يونس بقطاع غزة



- رئيس الوزراء الأردني: القصف الإسرائيلي لغزة يحمل كل علامات جرائم الحرب ضد الإنسانية



-سي إن إن عن مصدر مطلع: مسؤولو إدارة بايدن أجروا مؤخرا مناقشات حول إقامة دولة فلسطينية محتملة منزوعة السلاح



-سي إن إن عن مصدر مطلع: بايدن يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعد فكرة مثيرة للاهتمام



ردّ صنعاء على العدوان الأميركي البريطاني قادم



في سياق متصل قال مصدر يمني مسؤول إنّ قصف العدوان الأميركي البريطاني الجديد على الحُديدة، يؤكّد "رغبتهما المشتركة في التصعيد وتوسيع الصراع".



وأشار المصدر اليمني إلى أنّ استمرار عدوان أميركا وبريطانيا على اليمن، وعسكرتهما البحر الأحمر وباب المندب، يمثّلان "تهديداً فعلياً وخطيراً لحركة الملاحة الدولية".



ولفت إلى أنّ التظاهرات الشعبية المليونية في صنعاء والمحافظات اليمنية تؤكّد التحام الجماهير اليمنية بالقيادة بشأن "نصرة فلسطين وإسناد مقاومتها المشروعة"، موضحاً أنّ الخروج الشعبي المليوني يُلزم القيادة اليمنية بالرد على العدوان الأميركي البريطاني، ومواصلة نصرة فلسطين عسكرياً.



وأكّد المصدر اليمني للميادين أنّ "الرد اليمني قادم"، مُشدّداً على أنّ العدوان الأميركي البريطاني "مصيره الفشل".