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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 11:53

قوات العدو تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين

قوات العدو تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين
وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات العدو دهمت مخيم بلاطة بعدة آليات وجرافة عسكرية من جهة حاجز "عورتا" العسكري وشرعت بتجريف الحواجز والموانع التي وضعتها المقاومة على مداخل المخيم.

وأشارت إلى انتشار قوات راجلة "مُشاة" من جيش العدو في عدة أزقة وحارات داخل بلاطة، لا سيما حارة الزغلول والطيراوية والعيادة واقتحام عدة منازل.

كما سُمع عدة انفجارات داخل مخيم بلاطة، قال سكان محليون إنها ناجمة عن تفجير عبوات محلية الصنع بآليات العدو تزامنًا مع إطلاق نار كثيف تجاه جنود العدو.

وقالت سرايا القدس- مخيم بلاطة في بيان مقتضب نخوض اشتباكاً مسلحا مع قوات العدو المقتحمة للمخيم.

كما أفادت المصادر بأن قوات العدو اعتقلت مواطنا، وحطمت عدة منازل داخل المخيم.

وفي السياق، صرحت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، بأنّ طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة واحدة بـ "شظايا" الرصاص الحي داخل مخيم بلاطة وقدمت لها العلاج ميدانيًا.

وكانت قوات العدو قد دهمت مدينة نابلس وحي رفيديا السكني غربي المدينة، الليلة الماضية، واندلعت مواجهات أصيب خلالها فلسطيني بجروح طفيفة.
مصدر : وكالات
رقم : 1110405
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