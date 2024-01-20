الصفحة الرئيسية
0
السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 12:08

هذا ما دار بين وفد حماس وبوغدانوف خلال مباحثاتهما بموسكو

هذا ما دار بين وفد حماس وبوغدانوف خلال مباحثاتهما بموسكو
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن بوغدانوف استقبل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، الجمعة في موسكو، فيما قالت "حماس"، إن وفدها ضم أيضاً عضو المكتب السياسي للحركة في غزة باسم نعيم.

وذكرت الخارجية الروسية أنه جرى خلال اللقاء "التركيز بشكل رئيسي على المواجهة المستمرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي وصلت على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى أبعاد كارثية".

وأوضحت الوزارة أن الجانب الروسي شدد على ضرورة الإفراج السريع عن الاسرى لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ومن بينهم 3 مواطنين روس.

وتؤكد حركة حماس أنها لن تطلق سراح مزيد من الاسرى قبل أن توقف تل أبيب الحرب على غزة.

ودمّر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في قطاع غزة، وأجبر 85% من السكان على الفرار إلى الجنوب، ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون تقريباً من أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

زيارة سابقة

كانت روسيا استقبلت،أكتوبر الماضي، وفداً من حركة "حماس" ضم عضوي المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وباسم نعيم، ما أثار موجة انتقادات إسرائيلية حينها، لكن موسكو دفعت عن موقفها قائلة إنه من الضروري الحفاظ على التواصل مع كل أطراف الصراع.

وحضت" إسرائيل"،موسكو على طرد وفد "حماس"، ووصفت دعوتهم إلى موسكو بأنها "مؤسفة".
مصدر : وكالات
رقم : 1110411
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
باكستان آمنة من الإرهابيين
باكستان آمنة من الإرهابيين
استشهاد اثنين من كبار المستشارين الايرانيين بالعدوان الاسرائيلي على دمشق
استشهاد اثنين من كبار المستشارين الايرانيين بالعدوان الاسرائيلي على دمشق
20 كانون الثاني 2024
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
20 كانون الثاني 2024
انتهاء مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1402" في ايران
انتهاء مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 1402" في ايران
20 كانون الثاني 2024
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
20 كانون الثاني 2024
انسحابات الجيش الإسرائيلي.. ماذا عن وحدة دوفدفان؟
انسحابات الجيش الإسرائيلي.. ماذا عن وحدة دوفدفان؟
20 كانون الثاني 2024
بعد 100 يوم من حرب غزة.. الصواريخ تؤرق تل أبيب
بعد 100 يوم من حرب غزة.. الصواريخ تؤرق تل أبيب
20 كانون الثاني 2024
تمرد في مجلس الوزراء الحربي... تفعيل قنبلة موقوتة تحت كرسي نتنياهو
تمرد في مجلس الوزراء الحربي... تفعيل قنبلة موقوتة تحت كرسي نتنياهو
20 كانون الثاني 2024
مسيّرات "كرار" بصواريخ "مجيد" تعترض بنجاح الاجسام الطائرة المعادية
مسيّرات "كرار" بصواريخ "مجيد" تعترض بنجاح الاجسام الطائرة المعادية
19 كانون الثاني 2024
أكثر من 15 شهيداً في مجزرة جديدة للاحتلال بجوار مجمع الشفاء في مدينة غزة
أكثر من 15 شهيداً في مجزرة جديدة للاحتلال بجوار مجمع الشفاء في مدينة غزة
19 كانون الثاني 2024
اعلان موعد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا
اعلان موعد الجولة الجديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا
19 كانون الثاني 2024
في اليوم 105 لـ"طوفان الأقصى": مقاومو الضفة الغربية يواصلون التصدي لاقتحامات الاحتلال
في اليوم 105 لـ"طوفان الأقصى": مقاومو الضفة الغربية يواصلون التصدي لاقتحامات الاحتلال
19 كانون الثاني 2024
قاليباف: القضية الفلسطينية اليوم هي قضية البشرية كلها
قاليباف: القضية الفلسطينية اليوم هي قضية البشرية كلها
19 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
باكستان آمنة من الإرهابيين
مع زيادة القوات العسكرية الأمريكية.. هل سيصبح العراق أكثر انعداماً للأمن؟
إدراج أنصار الله على "قائمة الإرهاب".. سر القرار التعسفي للبيت الأبيض؟
انسحابات الجيش الإسرائيلي.. ماذا عن وحدة دوفدفان؟