الاتصالات تعود تدريجياً إلى قطاع غزة

وقالت الاتصالات الفلسطينية في تصريح مقتضب: "عملت طواقمنا الفنية خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سببها العدوان المتواصل على القطاع".



وأضافت: "بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف؛ إلا أن طواقمنا تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير".



ونوهت شركة الاتصالات إلى أن اثنين من طواقمها الفنية قد ارتقوا شهداء خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهم بقذيفة مباشرة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".



وأفادت بأن عدد من ارتقوا من موظفيها شهداء قد ارتفع إلى 14 منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة "ليلتحقوا بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا".