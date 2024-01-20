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السبت 20 كانون الثاني 2024 ساعة 12:31
اسلام اباد: التعاون مع طهران حيوي للسلام الاقليمي
وكتبت السفارة الباكستانية في تدوينة على حسابها على منصة "ايكس": ان باكستان تقف دائما وفي جميع الظروف العصيبة الى جانب ايران.
واضافت ان التعاون والثقة المتبادلين بين البلدين الشقيقين في بيئة اقليمية معقدة، حيوي بالنسبة للسلام والاستقرار.
مصدر :
وكالات
رقم :
1110420
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